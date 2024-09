Der in Ungnade gefallene ehemalige WWE-CEO Vince McMahon hat die kommende Dokumentarserie von Netflix scharf kritisiert Herr McMahonund bezeichnete es als „irreführend“ und „trügerisch“, da er „einen frühen Teilschnitt“ der Show gesehen habe.

In einer seltenen öffentlichen Stellungnahme warf McMahon der Dokumentarserie und ihren Machern vor, die Figur, die er im Fernsehen spielte, mit seinem „wahren Ich“ zu „verwechseln“, und nutzte zur Untermauerung dieses Arguments die Klage der ehemaligen Mitarbeiterin Janel Grant wegen Sexhandels.

„Die Produzenten hatten die Gelegenheit, eine objektive Geschichte über mein Leben und das unglaubliche Geschäft, das ich aufgebaut habe, zu erzählen, die gleichermaßen voller Aufregung, Drama, Spaß und einer Menge Kontroversen und Lebenslektionen war“, schrieb McMahon, nachdem er gesagt hatte, er bereue es nicht, an der Dokuserie teilgenommen zu haben. „Leider ist diese Doku, basierend auf einem frühen Teilschnitt, den ich gesehen habe, nicht überzeugend und geht den vorhersehbaren Weg, die Figur ‚Mr. McMahon‘ mit meinem wahren Ich, Vince, zu vermischen. Allein der Titel und die Werbung machen das deutlich.“

„Vieles wurde falsch dargestellt oder ganz weggelassen, um die Zuschauer absichtlich zu verwirren“, fuhr er fort. „Die Produzenten verwenden typische Schnitttricks mit aus dem Kontext gerissenem Filmmaterial und veralteten Soundbites usw., um die Wahrnehmung der Zuschauer zu verzerren und eine irreführende Erzählung zu unterstützen. In dem Versuch, ihre irreführende Darstellung zu untermauern, verwenden die Produzenten eine Klage aufgrund einer Affäre, die ich beendet habe, als Beweis dafür, dass ich in Wirklichkeit ‚Mr. McMahon‘ bin. Ich hoffe, der Zuschauer bleibt unvoreingenommen und denkt daran, dass jede Geschichte zwei Seiten hat.“

Grants Anwältin Ann Callis hat daraufhin eine Erklärung abgegeben, in der sie McMahons Beschreibung seiner Beziehung zu ihrer Mandantin als „eine Affäre, die ich beendet habe“ widerspricht.

„Vince McMahon hat Janel Grant über zwei Jahre lang körperlich und emotional missbraucht, sexuell angegriffen und Menschenhandel betrieben. Sein schreckliches und kriminelles Verhalten als ‚Affäre‘ zu bezeichnen, ist wahnhaft und nichts weiter als ein trauriger Versuch, seinen ruinierten Ruf zu retten“, heißt es in der Erklärung. „Obwohl Frau Grant die Herr McMahon Wir hoffen, dass diese Doku-Serie ein helles Licht auf seine abscheulichen und kriminellen Taten wirft, indem sie die Realität seines missbräuchlichen und ausbeuterischen Verhaltens genau darstellt.“

WWE Studios war Produzent von Herr McMahon als es ursprünglich Ende 2020 angekündigt wurde. Berichten zufolge besitzt WWE keine Produktionscredits mehr für das Projekt und McMahon versuchte angeblich, es von Netflix zurückzukaufen, noch bevor Grant ihre Klage einreichte, so ein aktueller Bericht von Matt Belloni von Puck News.

„Außerdem sprach sich Endeavor-CEO Ari Emanuel, sein neuer Partner bei TKO, für Vince aus und äußerte ebenfalls seine Besorgnis über die Behandlung von Vinces Alter Ego, ‚Mr. McMahon‘ durch den Arzt“, schrieb Belloni in seinem Was ich höre Newsletter (via Cageside Seats). „Netflix weigerte sich, das Projekt aufzugeben, und dann im vergangenen Januar schlechter Der McMahon-Skandal brach aus, als ein ehemaliger Mitarbeiter Klage wegen schrecklicher Misshandlungen erhob.“

Kommend aus Tiger King Regisseur Chris Smith und 30 für 30 Schöpfer Bill Simmons, Herr McMahon wird als „ein schonungsloser und schonungsloser Blick auf eine der rätselhaftesten Figuren der Sportunterhaltung“ angepriesen.

Neben Interviews mit McMahon selbst bietet die Serie auch Gespräche mit WWE-Legenden wie Dwayne „The Rock“ Johnson, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, John Cena und Paul „Triple H“ Levesque.

Alle sechs einstündigen Folgen werden am Mittwoch (25. September) auf Netflix Premiere feiern.

Anfang des Jahres unterzeichnete der Streamer einen Vertrag mit WWE zur exklusiven Ausstrahlung seiner Flaggschiff-Show Roh ab Januar 2025.