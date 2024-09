Was ist es Wirklich gerne arbeiten an Samstagnacht Live? Wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, hat diese Frage viele fasziniert: Unzählige Bücher wurden über die Show und ihre Stars geschrieben, während SNL Alumni werden ständig nach ihren Erfahrungen gefragt. Der Höhepunkt dieser Faszination war vielleicht im Herbst 2006, als NBC grünes Licht gab zwei verschiedene Serien über die Possen hinter den Kulissen einer fiktiven wöchentlichen Late-Night-Comedy-Varieté-Show. (30 Felsen wurde ein Emmy-gekrönter Erfolg mit sieben Staffeln, während die erste Staffel von Studio 60 am Sunset Strip bleibt ein faszinierender Misserfolg.)

Jason Reitmans neuer Film Samstag Nacht untersucht diese Frage mit einem Mikrofokus auf einen entscheidenden Zeitpunkt für die Show: Die 90 Minuten vor der Live-Übertragung der allerersten Folge nach Amerika, einer Nation, die auf die Art von Gegenkulturkomödie, die sich der junge Lorne Michaels (Gabriel LaBelle) und seine Bande von Außenseitern ausgedacht haben, nicht vorbereitet war. Die Stimmung, die Kameramann Eric Steelberg mit seiner freizügigen Handkameraarbeit erzeugt, ist pures Chaos – eine Symphonie aus Drogen, Vertragssorgen, wütenden Egos, entblößten Schwänzen und vor allem der ganz besonderen Art von Angst, die sehr komischen Menschen eigen ist.

Das Casting ist fast so schwindelerregend wie die Handlung, neue Talente werden fast zufällig mit etablierteren Schauspielern vermischt: In der einen Sekunde sieht man den jungen Nicholas Podany (der unter anderem in einzelnen Episoden von Blaues Blut Und Recht und Ordnung) gelingt eine ziemlich beeindruckende Imitation von Billy Crystal, und dann stolziert Oscar-Preisträger JK Simmons als Fernsehlegende Milton Berle ins Bild, der Geist einer früheren Generation der Unterhaltungsbranche.

Onkel Milty ist nur eine der Stimmen, die Lorne sagen, dass er scheitern wird, denn das Drehbuch von Reitman und Co-Autor Gil Kenan ist gespickt mit Neinsagern. Wie bei anderen auf wahren Begebenheiten beruhenden Geschichten ist die wirkliche Spannung darüber, ob die Show weitergeht oder nicht, minimal, obwohl der Film einen ausreichend subjektiven Ansatz verfolgt und die Handlung so unmittelbar ist, dass der Adrenalinschub spürbar ist.

Die Handlung des Films auf die genaue Dauer einer tatsächlichen Episode von SNL lasts erweist sich als brillante Wahl, vor allem dank der Art und Weise, wie das Drehbuch das Drama über die Ursprünge der Show verdichtet und verstärkt als Ersatz für Heute Abend Show Wiederholungen. Man hat wirklich das Gefühl, dass der NBC-Manager David Tebet (Willem Dafoe) jederzeit den Stecker ziehen könnte.

Tom Shales und James Andrew Millers Live aus New York: Die komplette, unzensierte Geschichte von Saturday Night Live, erzählt von seinen Stars, Autoren und Gästendie epische mündliche Überlieferung der ersten Jahrzehnte der Show, ist ein klarer Anknüpfungspunkt für einige der hier enthaltenen Momente, und der Film beweist eine bemerkenswerte Genauigkeit, was das Programm für die erste Show des Abends angeht, vom Moderator über die Musiknummern bis hin zu dem, was direkt vor Showbeginn weggelassen wurde und warum.

Der Film funktioniert insgesamt bemerkenswert gut in seiner Darstellung der Stimmung, des Rausches des Live-Fernsehens. Wie jede Folge von Live-Fernsehen hat er jedoch seine Mängel, wie zum Beispiel, dass zu viele Momente mit schnellen Rückblenden auf Szenen unterbrochen werden, die ist einfach passiert vor ein paar Minuten. Es gibt auch mehr als einen „Niemand wird sich daran erinnern, wer ihr Punk-Kids seid!“-Moment, der sich als übermäßig selbstgefällig erweist – dieser Film hätte die Note um mindestens eine Note nach oben katapultiert, wenn man dieser Versuchung widerstanden hätte.

Und da in der Erzählung Dutzende von Charakteren vorkommen, sind viele Dialoge (vielleicht aus purer Notwendigkeit) bemerkenswert erklärend. Selbst die egoistischsten Schauspieler laufen nicht ständig herum und zählen ihre bisherigen Verdienste und ihre Schulausbildung auf … Nun ja, am meisten von ihnen tun das jedenfalls nicht.

Einer der besten Aspekte von Samstag Nacht ist die Art und Weise, wie nicht nur die wilden Komiker gezeigt werden, die Amok laufen. Aufmerksamkeit wird auch dem engagierten Bühnenbildner gewidmet, der verzweifelt versucht, die Bühne vor Showbeginn fertigzustellen, und den anderen Künstlern, die hinter den Kulissen arbeiten. Und Rachel Sennott ist als Autorin/Produzentin Rosie Shuster die unbesungene Heldin des Films, der eigentliche Kitt, der einen Großteil der Show zusammenhält (trotz ihrer komplizierten Beziehung zu ihrem Ehemann Lorne).

Es ist ziemlich verlockend, den sehr lange Besetzungsliste, einen Schauspieler nach dem anderen, und kritisieren, inwieweit es ihnen gelingt, die sehr berühmte Figur darzustellen, die sie darstellen sollen. Eine der besten Überraschungen des Films ist Matthew Rhys als George Carlin, mit Die Amerikaner Der Star spiegelt Carlins freundliche Augen und seinen streitsüchtigen Charakter wider, und auch der kürzliche Überraschungs-Emmy-Gewinner Lamorne Morris ist als Originaldarsteller ein echter Hingucker. SNL Darsteller Garrett Morris (nicht verwandt).

FolgeNicholas Braun ist mit seiner Doppelrolle als Jim Henson und Andy Kaufman vielleicht der Star des Films. Obwohl seine Leinwandzeit so begrenzt ist, dass seine Darstellung dieser Männer ins Karrikaturhafte geht, überzeugt er in der Rolle beider Männer, trotz ihrer bemerkenswerten Unterschiede.

Gabriel LaBelle hält die Dinge als Mittelpunkt des Chaos bemerkenswert gut zusammen – nachdem er zuvor einen jungen „Sammy Fabelman“ in Steven Spielbergs Die Fabelmanswird es interessant sein zu sehen, welches vage auf einer realen Person basierende Wunderkind er als nächstes spielen wird. Es ist erwähnenswert, dass LaBelle derzeit 22 Jahre alt ist, während Michaels im wirklichen Leben an dem Tag 30 Jahre alt war, als SNL ursprünglich uraufgeführt wurde – einen Schauspieler zu besetzen, der so viel jünger aussieht als alle anderen Beteiligten, scheint eine bewusste Entscheidung von Reitman zu sein und verstärkt nur den krassen Unterschied zwischen der Fernsehbranche, wie sie 1975 war, und dem, was sie in den folgenden Jahren werden sollte.

Als kulturelle Institution SNL hat sich seither von seinen Anfängen als revolutionäres Fernsehen zu einer tragenden Säule des Comedy-Establishments entwickelt. Aber die Mythologie seiner wilden Anfangstage bleibt ein grundlegender Teil der Kraft der Show, und von Anfang an waren einige der lustigsten Momente der Show darin zu finden, selbstreflexiv den Vorhang zurückzuziehen.

Denn das ist es letztlich, was Reitman gelingt mit Samstag Nacht — fängt den Reiz ein, der die Zuschauer dazu gebracht hat, am 28. September 2024 die 50. Staffel der Serie zu sehen. Das Gefühl, dass in einem kleinen Studio namens 8H etwas Magisches passiert. Niemand weiß, was passieren wird. Aber sie wollen es herausfinden.

Samstag Nacht kommt am Freitag, den 27. September in ausgewählte Kinos. Der breite Veröffentlichungstermin ist am 11. Oktober.