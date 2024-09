Hulu hat den Trailer zur kommenden Konzertdokumentation veröffentlicht Road Diary: Bruce Springsteen und die E Street Band vor seiner Premiere im Oktober.

Neben den Proben für Springsteens laufende Welttournee (Tickets gibt es hier) enthält die Dokumentation Interviews mit The Boss selbst. „Als die Welt stillstand, habe ich versprochen, dass ich, wenn wir das überstehen, die größte Party schmeiße, die ich kann“, sagt er.

„Bei den Proben versuche ich zwei Dinge zu erreichen“, fügt Springsteen hinzu. „Erstens muss man die Band von ihrem alten Trott befreien und zweitens: Wie wird der Rhythmus der Show sein?“

Laut der offiziellen Logline Reisetagebuch bietet Springsteen und der E Street Band den „bisher umfassendsten Einblick in die Entstehung ihrer legendären Live-Auftritte, einschließlich Filmmaterial von Bandproben, Momenten hinter der Bühne, seltenen Archivclips und persönlichen Reflexionen von Springsteen selbst.“

Der Dokumentarfilm wird am 25. Oktober auf Hulu und Disney+ Premiere feiern – nur wenige Tage bevor Springsteen am 31. Oktober in Montreal den kanadischen Teil seiner Tournee startet. Weitere Stationen sind Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton und Vancouver. Tickets können hier erworben werden.

Letzten Monat schloss Springsteen die Idee einer baldigen Abschiedstournee aus. Außerdem veröffentlichte er kürzlich ein sofort zum Klassiker gewordenes Set beim Sea.Hear.Now Fest in Asbury Park als Live-Album.