Die zuvor angekündigte Paramount+ Hair Metal-Dokuserie Nichts als eine gute Zeit Die Premiere von „The 4000“ auf der Streaming-Plattform ist für den 17. September geplant. Der Trailer wurde ebenfalls enthüllt und ist unten zu sehen.

Nöthin‘ But a Good Time: Die unzensierte Geschichte des Hair Metal der 80er basiert auf dem gleichnamigen Buch/Oral History der Journalisten Tom Beaujour und Richard Bienstock.

Viele der im Buch vorgestellten Bands und Künstler wie Def Leppard, Dokken, Kix und WASP sind im Trailer zu sehen. Es gibt auch Filmmaterial, das ursprünglich in der Dokumentation von Penelope Spheeris erschien. Der Niedergang der westlichen Zivilisation Teil II: Die Metalljahrewie etwa die berüchtigte Pool-Szene mit WASP-Gitarrist Chris Holmes.

Regie: Jeff Tremaine (Esel, Der Dreck), erforscht die dreiteilige Serie die übertriebene Welt des Hardrocks und Glam Metal der 80er Jahre mit Interviews von Bret Michaels von Poison, Stephen Pearcy von Ratt, Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt, Dave „Snake“ Sabo von Skid Row und MTV-Moderator Riki Rachtman sowie von denen, die von der Ära beeinflusst wurden, wie Corey Taylor von Slipknot und Steve-O von Esel Ruhm.

„Ich fühle mich geehrt, Teil dieser Dokuserie zu sein, die nach dem Poison-Hit ‚Nothin‘ But a Good Time‘ benannt ist“, kommentierte Poison-Frontmann Bret Michaels in einer Pressemitteilung. „Ich freue mich darauf, dass die Zuschauer einen neuen Blick auf die Fans und Bands, Höhen und Tiefen werfen und die Musik und die guten Zeiten der 80er und darüber hinaus feiern können. Ich hoffe, das Publikum hat genauso viel Spaß wie ich, und ich kann es kaum erwarten, ihnen Einblicke in einige dieser notorisch verrückten Momente zu geben!“

Tremaine fügte in der ursprünglichen Pressemitteilung zur Ankündigung der Dokuserie hinzu: „Diese Dokuserie ist eine Hommage an das unerhörteste Jahrzehnt des Rock’n’Roll. Es ist mein Liebesbrief an die 80er.“

Nöthin‘ But a Good Time: Die unzensierte Geschichte des Hair Metal der 80er wird von Tremaine und Shanna Newton für Gorilla Flicks, Eric Wattenberg, Scott Lonker und Will Nothacker für Wheelhouse’s Spoke Studios, Erik Olsen sowie Bruce Gillmer und Michael Maniaci für MTV Entertainment Studios produziert. Die Autoren Bienstock und Beaujour, die das oben genannte Buch geschrieben haben, fungieren als Co-Executive Producer.