Fans von Joaquin Phoenix‘ Arthur Fleck/Joker sollten sich keine allzu großen Hoffnungen machen Joker 3In einem neuen Vielfalt Titelgeschichte, Joker: Folie à Deux Regisseur Todd Phillips hat allen Spekulationen über eine weitere Fortsetzung effektiv ein Ende gesetzt.

„Es hat Spaß gemacht, zwei Filme lang in dieser Art Sandkasten zu spielen, aber ich denke, wir haben in dieser Welt gesagt, was wir sagen wollten“, erzählte Phillips. Stattdessen würde er gern wieder Komödien drehen.

Phillips teilte seine Überzeugung, dass „die Leute im Moment wirklich Komödien wollen“, und erklärte: „Der Trailer für Joker 2 bringt es auf den Punkt, wenn es heißt: „Was die Welt jetzt braucht, ist Liebe.“ Aber ich würde noch weiter gehen: Auch wir könnten etwas herzhaftes Lachen gebrauchen.“

Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Phillips seine Zusammenarbeit mit Phoenix beendet. Der Filmemacher gab zu: „Ich würde gerne weiter mit Joaquin arbeiten, aber an einer Komödie, weil er so locker und lustig sein kann.“

Für diejenigen, die mit Phillips‘ Filmografie nicht vertraut sind: Er sammelte erste Erfahrungen mit Komödien in den frühen 2000ern wie Ausflug Und Alte Schule vor dem Steuern Die Rauschkater Serie.

Was erwartet Sie von Joker: Folie à DeuxLady Gaga und Joaquin Phoenix verrieten in ihren eigenen Interviews für die Titelgeschichte, dass sie live am Set sangen, um sich bei ihren Auftritten „von den Emotionen leiten zu lassen“.

„Mir war wichtig, dass wir die Lieder nie so aufführen, wie man es normalerweise in einem Musical tut“, sagte Phoenix. „Wir wollten kein Vibrato und keine perfekten Noten.“ Gaga fügte hinzu: „Weder Arthur noch Lee sind professionelle Sänger und sie sollten auch nicht so klingen (es sei denn, es ist eine Fantasie). Wir wollten helfen, die Geschichte ihres gemeinsamen Wahnsinns auf eine Weise zu erzählen, die sich echt anfühlt.“

Joker: Folie à Deux kommt am 4. Oktober in die Kinos. Den offiziellen Trailer gibt es hier noch einmal.