Michael Keaton wiederholte seine Rolle als Batman im Warner Bros. Discovery-Film Batgirldas 2022 auf Eis gelegt wurde. Aber in einem neuen Interview mit GQKeaton schien die Entscheidung unbeeindruckt zu lassen.

Auf die Frage, ob er enttäuscht sei von ‚Batgirl‘s vorzeitiges Schicksal, sagte Keaton dem Magazin: „Nein, das war mir egal. Großer, netter, schöner Scheck.“ Der Interviewer merkt an, dass Keaton dann „seine Finger in der universellen Geste für ‚Kaution‘ aneinander rieb“ – was passend ist, wenn man bedenkt, dass die Produktion des Films rund 90 Millionen Dollar gekostet hat.

Er erwähnte jedoch schnell, dass er den Regisseuren des Films, Adil El Arbi und Bilall Fallah, die Daumen drückt und es ihm leid tut, dass ihre Vision zunichte gemacht wurde. „Ich mag diese Jungs. Sie sind nette Kerle“, sagte Keaton. „Ich drücke ihnen die Daumen. Ich möchte, dass sie Erfolg haben, und ich glaube, sie haben sich sehr schlecht gefühlt, und das hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. Mir geht es gut.“

‚Batgirl‘Die Einstellung des Films erfolgte inmitten mehrerer wichtiger Film- und Fernsehabsagen von Warner Bros. Discovery, darunter ein 40 Millionen Dollar schwerer Scooby-Doo – Die unglaubliche Reise Weihnachtsfilm, John Cenas Coyote gegen Acme Film, ein dritter Teil von Wunderfraumanche Game of Thrones Spin-off-Shows, die Entfernung von über 200 Sesamstraße Episoden und eine animierte Batman Serie (die schließlich von Amazon übernommen wurde). Fast alle dieser Absetzungen wurden zugunsten steuerlicher Abschreibungen dauerhaft auf Eis gelegt.

Batgirl Die Produktion von „The 4000“ ging von November 2021 bis März 2022 und sollte Leslie Grace, Michael Keaton und Brendan Fraser in den Hauptrollen zeigen, der die Einstellung später in einem Interview im Jahr 2022 verurteilte. „Es ist enttäuschend. Die Fans wollten diesen Film unbedingt sehen“, sagte Fraser. „Der Film selbst wurde für eine kleinere Leinwand gedreht und konzipiert. In diesem Zeitalter, aus dem wir jetzt zwischen Streaming-Dienst und Kinoveröffentlichung herausgekommen sind, wurde er zum Kanarienvogel in der Kohlemine.“ Keaton hingegen würde seine Rolle als Batman in DCs Der Blitzdie letztes Jahr erschien.

Keatons jüngste GQ Das Interview berührt unterdessen seine gesamte Filmkarriere sowie die lang erwartete Fortsetzung von Käfersaftder Anfang September in die Kinos kommt. Er lobte auch sein Wiedersehen mit Käfersaft Und Batman Regisseur Tim Burton sagte, er „verdiene enorme Anerkennung. Er hat alles verändert. Ich kann das nicht unbedingt sagen, aber es ist durchaus möglich, dass es ohne Tim Burton kein Marvel-Universum, kein DC-Universum gäbe. Er wurde angezweifelt und in Frage gestellt.“