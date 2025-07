In 1980 schien es mit Sicherheit ein reibungsloses Segeln über die Ziellinie für AC/DC. Nach mehreren Jahren, in denen er die Leiter des Erfolgs in den USA und in Europa langsam erhöhte (sie waren bereits in ihrem Heimatland in Australien), hatte 1979 im neuen Jahrzehnt die Bühne für einen echten Durchbruch weltweit.

Ihr letztes Album, Autobahn zur Höllehatte in den USA Platz 17 erreicht und gold Gold (während der hymnische Titeltrack des Albums in der Singles -Charts Platz 47 erreichte), und die Band, die sich aus Sänger Bon Scott, Gitarristen Angus und Malcolm Young, Bassist Cliff Williams und Schlagzeuger Phil Rudd – bestand, stellten den Übergang von Opena -Headliner aus. Und dann … tragte die Tragödie.

Bekannt für seine Vorliebe für Party und insbesondere für Alkohol wurde Scott am 19. Februar 1980 im Alter von 33 Jahren auf dem Rücksitz eines Autos in London tot aufgefunden (seine Sterbeurkunde listet die Ursache als „Tod durch Missventur“ auf-seit vielen Jahren wurde angenommen, dass es durch Alkohol verursacht wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=etaipkdhu9q

Die überlebenden Mitglieder wurden schließlich eine Entscheidung getroffen, wobei Geordie -Sänger Brian Johnson am 1. April offiziell zum Nachfolger von Scott ernannt wurde. Bald darauf, Johnson und seine neuen Bandkollegen (und der Produzent dahinter Autobahn zur HölleMutt Lange), versammelt sich in den Kompass -Point -Studios in den Bahamas, um an der nächsten Studio -LP von AC/DC zu arbeiten. Bis Mai waren die Sitzungen abgeschlossen, und am 25. Juli erhielt die Welt eine der klassischen (und größten) Aufnahmen von Rock. Zurück in Schwarz.

„Sie sind Tag und Nacht“, erklärte der Testamentsänger Chuck Billy über die Unterschiede zwischen Crooner Bon und Shouter Brian in dem Buch Ein Rockin ‚Rollin‘ Man: Bon Scott erinnerte sich. „Und ich denke, besonders lyrisch, ich sehe den Unterschied total. Aber etwas über Brians Technik und seinen Vocals-Stil-weil er einzigartig ist-hat ihn wirklich mit einer einzigartigen Band hineingepasst. Ich denke, wenn sie jemanden gewöhnlich hätten, weiß ich nicht, ob es der gleiche AC/DC sein würde.