Wandlung zum Bösen Schöpfer Vince Gilligan hat einen ersten Blick auf Pluribusseine bevorstehende Apple TV+ -Serie mitspielt Nennen Sie Saul besser‚S Rhea Seehorn. Das Science-Fiction-Drama wird am 7. November Premieren.

Sehen Sie sich den neu vorgestellten, 30-Sekunden-Teaser unten an, in dem eine Frau in rosa Peelings gekleidet ist, die Donuts leckt, bevor sie sie wieder in eine Schachtel mit der Bezeichnung „Help Yourself“ leckt.

Über die Show ist nicht viel bekannt, aber Seehorns Charakter Carol wird als „die elendeste Person der Erde“ beschrieben, die „die Welt vor Glück retten“ muss.

In der Serie wird auch Karolina Wydra und Carlos-Manuel Vesga mit den Gaststars Miriam Shor und Samba Schutte vorgestellt.

Eine unserer am meisten erwarteten Fernsehsendungen von 2025, Pluribus findet in Albuquerque, New Mexico, statt – ähnlich wie Gilligans frühere zwei Serien. Die Hauptrolle wurde auch mit Seehorn geschrieben, wie sie bestätigte Folge Im Jahr 2022: „Ich habe überhaupt nicht daran zusammengearbeitet, aber (Gilligan) kam zu mir und sagte, dass er etwas für mich geschrieben hat, was mich zum Weinen brachte.“

Pluribus Will Premiere mit zwei Folgen, gefolgt von einem wöchentlichen Rückgang bis zum 26. Dezember. Es wurde bereits für Staffel 2 erneuert.

https://www.youtube.com/watch?v=cr41izx07o8

