Es war ein großes Jahr für Filmjubiläen, und um 30 Jahre eines der besten Weltraumfilme aller Zeiten zu feiern, hat Universal das angekündigt, das Apollo 13Unter der Regie von Ron Howard und mit einer unglaublichen Besetzung wie Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris und Kathleen Quinlan werden vom 19. bis 25. September bis zum 25. September in IMAX in die Kinos zurückkehren.

Gemäß der offiziellen Beschreibung von Universal:

Veröffentlicht am 30. Juni 1995, Apollo 13 erzählt von den wirklichen Ereignissen von April 1970, als eine Explosion einer Oxygen-Panzer an Bord der dritten Mission der NASA zum Mond den Flug in einen erschreckenden Kampf ums Überleben verwandelte. Astronauten Jim Lovell (Oscar -Gewinnerin Kevin Bacon) und Fred Haise (SAG Award -Gewinner Bill Paxton) wurden gezwungen, ihre Lunar -Landung abzubrechen und eine Rückkehr zum Earth ohne das, das ohne ein Funktionsbefehlsmodul) abzurufen.

Vor Ort arbeiteten Flugdirektor Gene Kranz (Oscar® -Kandidat Ed Harris), Astronaut Ken Mattingly (Oscar® -Kandidat Gary Sinise) und Ingenieure von Mission Control gegen die Uhr, um sie sicher zurückzubringen, während Lovells Frau Marilyn (Oscar® -Nominierter Kathleen Quinlan), die die wachsende Unsicherheit aus dem Häusern entsprach. Die gescheiterte Mission wurde zu einer der größten Triumphe der NASA – eine beispiellose Darstellung des Einfallsreichtums und einer der außergewöhnlichsten Rettungen in der modernen Geschichte.

Sagte Howard in einer Erklärung “,“Apollo 13 ist ein Beweis für menschliche Belastbarkeit, Einfallsreichtum und Teamarbeit angesichts unmöglicher Chancen. Wenn wir das 30 -jährige Jubiläum des Films feiern, erinnere ich mich daran, wie relevant diese Themen heute bleiben. Diese Neuveröffentlichung ist nicht nur eine Feier dieser unglaublichen Mission und der Menschen dahinter, sondern auch ein stolzer Meilenstein für uns alle bei Imagine. Es war ein entscheidender Moment auf unserer Reise als Geschichtenerzähler und wir sind begeistert, dass Universal und IMAX es ermöglicht haben, sie mit einer neuen Generation zu teilen. “

Im Jahr 2002 13 Minuten von Apollo 13 wurden für die IMAX-Ausstellung digital remastered, den ersten Live-Action-Film, der diese Behandlung erhielt. Diese Neuveröffentlichung wird jedoch das erste Mal sein, dass der vollständige Film in IMAX dem Publikum gezeigt hat. Angesichts des Umfangs der Space -Aktion auf dem Bildschirm sollte es aufregend sein, sie zu beobachten. Weitere Informationen zum Tauchgang, warum 2025 ein Wendepunkt für die Wiederveröffentlichung und Wiederbelebung von Films-genau wie diese-war und den neuen Trailer zum 30-jährigen Jubiläum unten ansehen.

https://www.youtube.com/watch?v=b1kj9xezuxa