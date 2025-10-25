Hier ist ein schönes Stück Scheiße! Das 4K UHD von Adam Sandler Billy Madison ist derzeit auf Amazon zum niedrigsten Preis aller Zeiten erhältlich. Die klassische Kultkomödie ist für nur 22,33 US-Dollar erhältlich und kostet 50 % weniger als bei der Einführung von 4K UHD im Juli.

Die Veröffentlichung enthält neue Audiokommentare, über 30 Minuten gelöschte Szenen, Outtakes und mehr. Schnappen Sie sich noch heute Ihr Exemplar bei Amazon, Junior! Wenn Sie es verpassen, werden Sie sich sagen: „Das haben Sie vermasselt!“

