Taylor Sheridan, die wohl größte kreative Kraft im Fernsehen, verlässt sein langjähriges Zuhause bei Paramount, nachdem er einen riesigen Deal mit NBCUniversal abgeschlossen hat.

Im letzten Jahrzehnt hat niemand im Fernsehen mehr Hits erzielt als Sheridan. Der Mastermind dahinter Yellowstone und seine Ableger 1883 Und 1923sowie Bürgermeister von Kingstown, Tulsa-König, Löwin, Und LandmannSheridan hat ein Imperium aufgebaut – und mit Ausnahme von Yellowstonealle seine Serien live auf Paramount+.

Aber in den kommenden Jahren wird Sheridan Inhalte exklusiv für NBCUniversal produzieren. Laut Puck News hat er einen neuen Vertrag abgeschlossen, der sowohl Film- als auch Fernsehprojekte abdeckt: Der Filmvertrag hat eine Laufzeit von acht Jahren und beginnt im März 2026, während der Fernsehvertrag 2028 beginnt und eine Laufzeit von fünf Jahren hat.

Alle oben genannten Projekte von Sheridan bleiben auch nach seinem Tod bei Paramount; Der Deal gilt nur für neue Inhalte, die er künftig produziert. Wie Puck feststellt, behält Paramount auch die IP von YellowstoneDies bedeutet, dass das Unternehmen und nicht Sheridan das Recht hat, weitere Spin-offs hervorzubringen.

Verwandtes Video