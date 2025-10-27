Es war 20:20 Uhr in Las Vegas, aber der Himmel über mir war sonnig und blau. Als Fan einzigartiger, wohl lächerlicher Ausstellungsstunts hatte ich mich für die „erweiterte“ Version von Sphere entschieden Der Zauberer von Oz Zumindest fasziniert von den Möglichkeiten des Erlebnisses: Der Originalfilm von 1939, um etwa 25 Minuten gekürzt, der Rest vergrößert, um sich über eine 160.000 Quadratmeter große geschwungene Kuppel mit zusätzlichen „immersiven“ Elementen zu erstrecken.

In der Übersetzung verloren: Die Seele eines klassischen Films.

Die Sphere-Präsentation beginnt mit einem lustigen kleinen Trick. Bevor die Show begann, wurde auf dem berühmten Bildschirm … ein Bildschirm angezeigt. Konkret handelt es sich um eine fotorealistische Kinoleinwand, die von Vorhängen umrahmt ist und deren restlicher Hintergrund an eine traditionelle Theaterkulisse erinnern soll, komplett mit gefälschten Ausgangsschildern an den Ecken. Das Publikum muss natürlich erwarten, dass es den Film auf dieser (falschen) Kinoleinwand sieht – also bevor der Film tatsächlich beginnt und der Blick vollständig vom sepiafarbenen Vorspann erfüllt ist, der das gesamte Sichtfeld einnimmt.

Wenn es um Sphere geht, ist es wichtig zu bedenken, dass es sich um ein wirklich einzigartiges Medium handelt: Das unglaubliche Eintauchen, das diese riesige, geschwungene Leinwand ermöglicht, erfordert ein Überdenken der Bedeutung des Rahmens, der die traditionelle Filmprojektion definiert. Ins Kino zu gehen bedeutet normalerweise, in einem dunklen Raum auf eine helle Wand zu starren, aber das war bei weitem nicht das Erlebnis, das ich an diesem Abend hatte. Zum einen war es sehr selten so dunkel. Die meiste Zeit des Films war der Raum tageslichthell.

Das ist nur eine Besonderheit des Sphere-Präsentationsformats mit legitimen kreativen Möglichkeiten und Verwendungsmöglichkeiten Der Zauberer von Oz Die Möglichkeiten eines völlig anderen Formats zu erkunden, hat auf der Ebene der Filmgeschichte eine echte thematische Resonanz. Auch wenn der Originalfilm nicht die erste Technicolor-Produktion war, nutzte er die Technologie auf brillante Weise, und auch heute noch ist er so magisch, wie Dorothy aus ihrem sepiafarbenen Haus in Kansas in die schillernde Pracht von Oz tritt. Es ist eine der ikonischsten Entscheidungen der Filmgeschichte, denn Regisseur Victor Fleming nutzt das wörtliche Filmmedium, um dem Zuschauer zu vermitteln, dass eine Welt für eine andere zurückgelassen wurde.

Hier bot sich im Jahr 2025 die Gelegenheit, etwas Überwältigendes auf ähnlichem Niveau zu erreichen: Die Kansas-Sequenzen auf der Kinoleinwand zu präsentieren, die vor Beginn der Show zu sehen war. Warten Sie, bis der Tornado den Sphere-Bildschirm vollständig ausnutzt, und wenige Minuten später, wenn Dorothy in Oz ankommt, erfolgt der Übergang zu Farbe. Es wäre eine angemessene Hommage an die Geschichte des Films gewesen und hätte gleichzeitig darüber nachgedacht, wie diese neue Technologie am besten in einem erzählerischen Kontext eingesetzt werden kann.

Aber nein, warum sollte man sich die Mühe machen, eine wirklich coole kreative Wahl zu treffen, wenn man uns stattdessen von der ersten Minute an mit dem größtmöglichen Bildschirm ins Schwärmen bringen kann? Als erster Sphere-Patron war der erste Moment der Wirkung ziemlich stark, aber dieser Moment des Staunens wäre noch viel kraftvoller gewesen, wenn er mit einem echten Story-Moment verbunden gewesen wäre, anstatt dass Sphere einem mit einem Spektakel eine Ohrfeige ins Gesicht gegeben hat.

Ich würde die hier versuchten großen Schwankungen eher verzeihen, wenn sich das Projekt auf technischer Ebene erfolgreich anfühlte. Meine Definition von „Erfolg“ umfasst leider Dinge wie „Alle menschlichen Gesichter auf dem Bildschirm sehen aus wie menschliche Gesichter“ und „Diese Gesichter schauen alle in die richtige Richtung“. Jede Massenszene in dieser Adaption birgt das Potenzial für einen Alptraum, denn an den Rändern des Bildes wimmelt es nur so von halb gerenderten Menschen, von denen keiner wirklich mit irgendetwas beschäftigt zu sein scheint, was auf der Leinwand passiert, denn bei dem Versuch, ein flaches Bild in ein gekrümmtes Bild zu verwandeln, wurden ganz grundlegende Prinzipien des Filmemachens wie Augenlinien nicht berücksichtigt.

Wenn man am Rande darauf hinweist, wie schlimm die Dinge aussehen, könnte man das als Geiz bezeichnen. Nun, die Mitte des Bildschirms sah auch schrecklich aus! Insbesondere in der Art und Weise, wie die Originalschauspieler im Grunde mit Photoshop auf diese glänzenden neuen CGI-Hintergründe geploppt wurden. Wenn Dorothy die Yellow Brick Road entlang geht, sieht es einfach nicht so aus, als ob ihre Füße den Boden berühren würden. Die Affen sind nicht die einzigen, die hier fliegen.

Darüber hinaus wurde Judy Garlands Gesicht auf die Konsistenz von Magermilch geglättet: Als ich den Film noch einmal auf HBO Max ansah, konnte mein Flachbildschirm aus dem Jahr 2008 mehr Details anzeigen, als sie für ihre sphärische Bildschirmübertragung erhalten hatten. Hin und wieder sah man den Anschein, dass sie Sommersprossen hatte. Dann verschwanden sie wieder, ein ziemlich offensichtliches Kontinuitätsproblem, aber bei weitem nicht das größte Problem des Films. Ich erinnere mich, dass ich so dankbar war, als Glinda auf der Leinwand erschien, da das Gesicht der Schauspielerin Billie Burke zumindest ein paar Linien behalten durfte. Sicherstellen, dass sie einigermaßen wie ein echter Mensch aussah.