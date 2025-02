Adam Sandler zog seine Gitarre an SNL50: Das Jubiläumsspecial eine Ode an die letzten 50 Jahre von spielen Samstagabend liveeiner voller In-Jokes und liebevolle Überlegungen über die Darsteller, die seitdem verloren gegangen sind.

Sandler wurde von seinem vorgestellt Wutmanagement Co-Star (und Schauspieler aus einigen anderen Filmen) Jack Nicholson-der kürzlich nicht im öffentlichen Rampenlicht steht. Sandlers Song, begleitet von einem Monitor mit einer Foto -Diashow mit der Vergangenheit, war eine Zahl, die anderen jüngsten Sandler -Auftritten ähnelt, einschließlich seiner Tribut von Chris Farley für 2019 und einem Song aus seinem Comedy -Special 2024 Adam Sandler: Ich liebe dich.

Diesmal wurde Sandler jedoch hörbar erstickt, als er sich mit Texten und an Farley erinnerte, sowie an den verstorbenen Norm MacDonald. Während er auch darüber nachdachte, dass keines dieser Leute in diesem Raum jemals Lorne Michaels Privatbad benutzen durfte, beendete er das Lied mit einem „Danke“ für den Schöpfer der Show.