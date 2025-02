Es gab einen Monolog. Es gab Lieder. Es gab Skizzen. In der Mitte gab es dort einige Neuigkeiten. In Struktur sowie im Ton,, SNL50: Das Jubiläumsspecial Ihre Standard -Episode von ziemlich genau aufgehoben Samstagabend live. Abgesehen davon, dass es mehr als doppelt so lang war, zeigte mehr Sterne als ein Wüstennachthimmel und machte es sich zum Ziel gesetzt, das Vermächtnis der Show zu feiern, und die Schulden, die so viele Menschen in diesem Raum für den Schöpfer von Show, Lorne Michaels, fühlten.

Eine der Hauptabweichungen vom etablierten Format kam zu Beginn genau, als Sabrina Carpenter und Paul Simon, anstatt mit einer politischen Skizze, die mit dem impression gefüllten politischen Skizze gekommen sind, zu eröffnen, um einige scharfe Witze über ihre jeweiligen Altersgruppen zu machen und „nach Hause gebunden“ durchzuführen. Von dort aus führte die Eröffnungskredite – eine süß gemachte Mischung aus Besetzungsfotos im Laufe der Jahre – zu einem Monolog mit Steve Martin, der kurz mit John Mulaney und Martin Short die Bühne teilte.

Mulaney nutzte diese Gelegenheit, um dem A-List-Publikum klar zu machen, was er von den ehemaligen Gastgebern unter ihnen hielt. „Die schwierigsten Menschen, die ich je in meinem ganzen Leben getroffen habe“, sagte er. „Es ist erstaunlich für mich, dass nur zwei von ihnen Mord begangen haben.“ (Das wäre nicht das einzige Mal, dass Robert Blake und OJ Simpson im Laufe des Abends auftauchen würden.)

Die Show enthielt musikalische Auftritte von Miley Cyrus und Brittany Howard und Paul McCartney. Aber – vielleicht weil Snl Ich habe gerade vor zwei Tagen ein ganz verdammtes Konzert aufgenommen – der wahre Schwerpunkt hier lag auf der Komödie.

Jede Live -Skizze war eine Hommage an ein vergangenes Laufskizzformat – angemessen genug für eine Tributshow. Die Dinge starteten mit der Rückkehr von „Lawrence Welk“ und Kristen Wiigs winzigen winzigen Händen, gefolgt von „Black Jeopardy“, mit Tracy Morgan und Eddie Murphy als Tracy Morgan.

Das 2024 Phänomen Domingo trat ebenfalls auf, begleitet von Pedro Pascal und Bad Bunny, und Mulaney versammelte einen megakross-generationalen Mega-Cast für eine neue Hommage an Broadway-Musicals. Nun, neu-er hat fertig Les Mis zuvor, wenn auch nicht mit Wiig, Jason Sudeikis und Will Forte, der unglaublich schwer zu „eines Tages“ begeht. Und die kurze Hommage der Skizze an Rudy Guiliani brachte Kate McKinnon in einer kahlen Mütze zurück, immer ein willkommener Anblick.

https://www.youtube.com/watch?v=l8gbtz8v1-w

Die Außenwelt drückte nicht allzu sehr in die Feierlichkeiten ein: Obwohl die ehemaligen Gastgeber Donald Trump und Elon Musk eingeladen wurden, waren sie nicht anwesend. Während des Wochenendes gab es einen Crack, wie es die letzte Staffel der Show sein würde, wenn die aktuelle Verwaltung ihren Weg wäre. Oh, und es stellt sich heraus, dass das Mädchen, das Sie sich wünschen, Sie kein Gespräch auf einer Party (Cecily Strong) als Pressesprecherin für die derzeitige Verwaltung arbeiten.

Aber der Geist der Nacht blieb feierlich, fast entschlossen. Nichts fühlte sich gefährlich genug an, um den Zorn des neuen Regimes zu verführen. Wirklich, der topisch würzigste Moment kam während der Frage und der Antworten auf das Publikum, als Ryan Reynolds gefragt wurde, wie es ihm ging. „Großartig!“ Er machte eine Pause. „Was hast du gehört?“ Eine faire Frage für ihn, angesichts des Sturms von Klatsch und rechtlichen Handlungen, die wir als faul als als Es endet mit uns-Tor.

In der Zwischenzeit war die Show als Übung in Nostalgie zu Ziel: Eine der betroffenen Skizzen war eine Vorbereitung, die Laraine Newman (als sie selbst) in Pete Davidsons Chad vorstellte-einem süßen Zwei-Hander, der von seinem Fokus auf Just profitierte diese beiden Charaktere. Adam Sandlers Lied war eine weitere liebevolle Ode an seinen früheren Arbeitsplatz und die Freunde, die er noch vermisst. Und als emotionaler Höhepunkt könnte nichts besser sein als Garrett Morris, der einen Film aus der Saison 1978 vorstellt, in dem der alte Mann John Belushi die Gräber aller nicht bereit für Primetime -Spieler besucht, die er überlebt hat.

Wie auch die besten Episoden von Samstagabend liveEs gab einige raue Flecken. In diesem Fall kamen diese groben Stellen oft aus überfüllten Skizzen mit zusätzlichen Charakteren, nur um sicherzustellen, dass alle eine kleine Bildschirmzeit haben. Dies war die ganze Nacht über so allgegenwärtig, dass es fast ein Segen war, als Seth Meyers das Publikum Q & A -Abschnitt als „nur eine Möglichkeit anrief, Prominenten, die sich nicht in anderen Teilen der Show befinden, ein paar Sendezeit zu geben“. (Obwohl Ray Romano und Reverend Al Sharpton für einen sehr natürlichen Fluss danach waren.)

https://www.youtube.com/watch?v=cc9-vkvrw0

Hat das Verdreisten der Besetzung in jeder Skizze zu einer großartigen Komödie geführt? Nicht all die Zeit, vor allem, weil es mit so vielen komplizierten Elementen definitiv wie ein bisschen mehr Probe anfühlte. Aber als nur ein Beispiel, es war eine neue Erinnerung daran, warum diese Show so lange gedeiht hat live Fernsehen.

Jede Skizze hob auch das kumulative Star -Talent hervor, das Michaels im Laufe der Jahre kuratiert hat. Eine gottähnliche Kraft, die sich vereinen kann, wird Ferrell und Eddie Murphy für eine Skizze, gefolgt von Paul McCartney, ein Beatles Medley spielt. Mehr Menschen als in die passen können Snl Büros schulden ihm ihre Karriere. Meryl Streep machte sie Snl Debüt, als Mutter von McKinnons langmütigem Alien entführten. Meryl Streep! Die Kraft von Lorne kann nicht geleugnet werden.

Dies fiel wirklich in den Momenten auf, die das Neue mit dem Alten zusammenhielten: David Spade in Mulaneys Broadway Tribute, Andy Samberg und Bowen Yang, Bindung über Angst, Debbie Downer, der Getränke für Ayo Edebiri gießt. So viele Generationen von Talenten, die anwesend sind, um das Erbe der Show zu würdigen. Das ist untrennbar von dem seines Schöpfers.

„Danke, Lorne“, sang Sandler am Sonntagabend. Die ganze Nacht sang das auf seine Weise.

SNL50: Das Jubiläumsspecial Streaming jetzt auf Peacock.