Paul McCartney hatte die Ehre, sich zu schließen SNL50: Das Jubiläumsspecial am Sonntagabend (16. Februar) mit dem Beatles -Medley von „Golden Slumbers“, „tragen Sie dieses Gewicht“ und „das Ende“ von Abbey Road.

Nach einer Einführung von Martin Short startete Macca das Medley im Klavier mit „goldenen Slumbers“ und setzte sich weiter in „das Gewicht“ weiter. Er stand für den Beginn von „The End“ auf, erhielt eine Gitarre und machte sich auf den Weg zur Vorderseite der Bühne für den Rest des Songs.

Während der gesamten Aufführung schnitt die Kamera dem Publikum ab, das voller Vergangenheit und Gegenwart war Samstagabend live Darsteller inmitten von Dutzenden anderer Prominente. Sie waren alle auf den Beinen, sangen und klatschten mit.

Der Snl Gig kam, nachdem McCartney in der vergangenen Woche den intimen Bowery Ballroom in New York City für drei Überraschungsshows gerockt hatte. Er schloss jedes dieser Konzerte mit dem gleichen Drei-Song-Medley.

Sehen Sie sich einen Clip von Paul McCartney an SNL50 Leistung unten.

Der Samstagabend live 50 -jähriges Jubiläums -Special mit Paul Simon und Sabrina Carpenter Duetting auf Simon & Garfunkels „Homeward Bound“. Weitere Highlights aus der Sonntagshow sind Black Gefahren (mit Eddie Murphy spielt Tracey Morgan neben Tracey Morgan), die Rückkehr von Domingo mit seinen Brüdern Pedro Pascal und Bad Bunny, Bill Murray Ranking „Weekend Update“ Anker und Adam Sandler singen eine berührende Hommage an 50 Jahre von Samstagabend.

https://www.youtube.com/watch?v=iU4Aedisw6g