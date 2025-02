Universal Pictures hat den ersten Blick auf Matt Damon als Odysseus in Christopher Nolans bevorstehendem Erzählen enthüllt Die Odyssee.

Der Film wird am 17. Juli 2026 in die Kinos kommen und Berichten zufolge Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Himesh Patel, Jon Bernthal, Elliot Page, Benny Safdie, Mia Goth, Corey Hawkins, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia und Will Yun Lee. Abgesehen von Damon als Odysseus bleiben Details zu anderen spezifischen Rollen unter Verschluss.

Dreharbeiten auf Die Odyssee Berichten zufolge begann im Februar und wird vor Ort auf den äolischen Inseln in Sizilien, Italien, auf der Insel Favignana, die Odysseus und seine Männer besucht haben, auf der Insel Favignana beinhalten.

Die Odyssee markiert Nolans erster Film seitdem Oppenheimerfür die er bei den 2024 Oscar Awards das beste Bild und den besten Regisseur gewann.