D’Angelo wird das Roots -Picknick im Jahr 2025 leiten und eine seltene Live -Performance für die R & B -Ikone markieren.

Der Schwarzer Messias Der Sänger wird während des zweitägigen Musikfestivals neben den Wurzeln auftreten, die am 31. Mai bis 1. Juni im Mann in Fairmount Park in Philadelphia, PA, stattfinden werden. Für D’Angelo wird es seine erste volle Leistung vor dem Publikum seit 2016 markieren (im Jahr 2020 spielte er ein Set Sans eine Menge während einer Covid-Ära VERZUZ Set, während er 2022 einen einzigen Song bei Netflix sang, ist ein Witzfest.)

Letztes Jahr enthüllte D’Angelos enger Mitarbeiter Raphael Saadiq, dass D’Angelo an einem neuen Album arbeitete, sein erstes seitdem Schwarzer Messias Im Jahr 2014 wird er also vielleicht einige neue Musik während seines Sets am Roots -Picknick debütieren.

Neben D’Angelo befindet sich das Picknick von 2025 Roots, Lenny Kravitz, Miguel, Kaytranda, Glorilla, Pusha T, Tems, Latto, 2 Chainz, Musiq Soulchild und mehr.

Ein Ticket-Vorverkauf für Roots-Picknick beginnt am Dienstag, den 18. Februar um 10:00 Uhr ET, mit einer öffentlichen On-Sale am Freitag, dem 21. Februar, um 10:00 Uhr ET über die Website des Festivals.