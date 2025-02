Wie Sie vielleicht mit dem Namen erraten haben, SNL50: Das Jubiläumsspecial blickte auf die 50-jährige Geschichte von zurück Samstagabend live. Wie bei allem, was es schon seit so lange gibt, gibt es eine gute Handvoll Momente, die nicht so gut gealtert sind, wenn sie mit modernen Augen beobachtet werden. Anstatt solche Fälle für die Feier unter den Teppich zu fegen, stellte Tom Hanks jedoch einen frechen in Memoriam -Kompilierung vor, der einige von voneinander rekapuriert Snl‚S bedauerlichste Momente. Probieren Sie es unten an.

Die mitgelieferten Sketche sind alles von veralteter rassistischer Humor bis hin zu seltsamen schwulen Witzen. Es gibt eine Anspielung auf den berüchtigten Vorfall mit Adrian Brody, die Zeit, die Jared Fogel auftrat, und Chevy Chase ließ den Hard-R fallen. Sie lustig über einige der problematischeren Figuren, die die Bühne auf 30 Rockefeller Plaza betreten haben, einschließlich Figuren wie OJ Simpson, Sean „Diddy“ Combs, Robert Blake und R. Kelly. Allerdings zwei sehr relevant umstrittene Gastgeber (die tatsächlich zur Teilnahme eingeladen wurden SNL50) wurden ausgelassen.

Es ist ehrlich gesagt eine ziemlich unterhaltsame Art, das Thema zu behandeln, auch wenn alle Witze nicht landeten. (Die Bezeichnung von Gay Hilter als „Vielleicht ist das in Ordnung? Nicht sicher.“ Witze. Alte Gewohnheiten sterben hart. Sehen Sie sich den vollständigen Clip unten an.

Der Samstagabend live 50 -jähriges Jubiläums -Special mit Paul Simon und Sabrina Carpenter Duetting auf Simon & Garfunkels „Homeward Bound“. Weitere Highlights aus der Sonntagshow sind Black Gefahren (mit Eddie Murphy spielt Tracey Morgan neben Tracey Morgan), die Rückkehr von Domingo mit seinen Brüdern Pedro Pascal und Bad Bunny, Bill Murray Ranking „Weekend Update“ Anker, Adam Sandler, der 50 Jahre lang eine berührende Hommage singt Samstagabendund Paul McCartneys Schließleistung.

https://www.youtube.com/watch?v=mn0-spkkgqg