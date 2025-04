Jon Hamm moderierte die neueste Folge von Samstagabend liveund in den Live-Sketchen eingeschlossen war eine vorbereitete Parodie von Der weiße Lotus Staffel 3 – genannt „The White Potus“. Aimee Lou Wood, einer der Stars der Hit -HBO -Show, antwortete auf ihre Darstellung auf Instagram und nannte sie „gemein und unlustig“. Nach Angaben der Schauspielerin, Snl anschließend um sich zu entschuldigen.

In der Skizze ersetzen eine Vielzahl von Familienmitgliedern und Mitarbeitern von Präsident Donald Trump das Ensemble Weißer Lotus gießen. Robert F. Kennedy Jr. (dargestellt von Hamm) Woods Charakter Chelsea blieb jedoch in Takt mit Snl Castmitglied Sarah Sherman fotografiert Woods Auftritt.

Shermans Aussehen als Chelsea war kurz, aber es war immer noch Woods Auge. In einer Reihe von Story -Posts auf Instagram, in denen sie auch Gerüchte ansprach, dass jemand bei HBO sie hässlich nannte, Wood adressierte die Skizze: „Aber in ehrlicher Stimmung – ich habe das gefunden Snl Sache bedeutet und unlustig xo. “

Nachdem Wood ihre ersten Gedanken geteilt hatte, aktualisierte Wood die Fans, dass sie sich entschuldigt hatte Snl. ““ Sie teilte jedoch nicht mit, wer sich ausstreckte oder was gesagt wurde.

Sie folgte dann ihren Kommentaren, indem sie feststellte, dass viele Fans sich darauf einig waren, dass der Witz in schlechtem Geschmack war. „Nicht auf (Sherman) hassen und das Konzept hassen“, schrieb sie in der nachfolgende Beiträge. „Letzteres, was ich in dieser Angelegenheit sagen werde. Ich bin nicht dünnhäutig. Ich liebe es tatsächlich, die Pisse herauszuholen, wenn es klug und in guter Stimmung ist. Aber der Witz ging über Fluorid. Ich habe eine große Lückenzähne, keine schlechten Zähne. Ich habe nichts dagegen, Karikaturen – ich verstehe das, was ist was das ist was, was ist was das ist was das ist was das ist was ist was ist was es ist was Snl Ist. Aber der Rest des Sketchs schlug auf und I/Chelsea war der einzige, der darauf hingeschlagen wurde. “

Schauen Sie sich unten die Skizze selbst an. Dann überdenken Sie unsere Überprüfung des Finales von Der weiße Lotus Staffel 3.

https://www.youtube.com/watch?v=o_1gzmjovkq