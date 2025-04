Coachella ist dafür bekannt, einige der größten Headliner für Musikfestivals zu veranstalten, aber sie finden auch Platz für einzigartigere Acts. In diesem Jahr spielte Yo Gabba Gabba!, Die Band aus der Titular Children’s Show, die im Mojave -Zelt auftrat und eine Reihe von Gästen mitbrachte, darunter „Weird al“ Yankovic für sein Debüt -Auftritt beim Indio Festival.

„Weird al“ kam Ygg! Für ihr letztes Lied, ein Cover der „Rainbow Connection“ der Muppets, die an seinem Ende von der Menge einen Applaus erhielt. „Weird al“ war jedoch nicht der einzige Gast für das Cover: Portugal the Man., Thundercat und Paul Williams, der das Lied von 1978 mitgeschrieben hat, erschien ebenfalls.

Das Konzert war ein reines Maskottchen -Chaos, weil Charaktere von Marken und darüber hinaus auch dem Spaß angeschlossen wurden. Duo, das Owl -Maskottchen für die Sprachlernplattform Duolingo, tanzte unter anderem auf der Bühne, ebenso wie Domo, das japanische NHK -Maskottchen.

In Bezug auf ähm, menschliche Gäste, ygg! Mitarbeiter wie ThunderCat haben sich zusammengeschlossen, um seinen mitgeschriebenen Track „The Orange Cat’s Special Time Outdoors“ und „I Love Bugs“ und Flavora-Flaven-Flage durchzuführen. DJ Lance Rock, der menschliche Gastgeber von Ygg! ‚S Original Run von 2007-2015 erschien für „DJ Lance sagt“.

Yo Gabba Gabba! beendete seinen ursprünglichen Lauf mit Nickelodeon im Jahr 2015, wurde aber seit dem Akquisition von Apple TV+im Jahr 2024 wiederbelebt. In dieser neuen Iteration genannt Yo Gabba Gabbaland!Zu den musikalischen Gästen gehörten Flea und Reggie Watts, wobei Schauspieler/Comedians Sam Richardson und Chelsea Peretti auch Kameen herstellen.

In „Weird Al“ News ist der Parodie-Musikiker bis Ende September auf Tour durch die USA, einschließlich eines Slot beim Shaky Knies Festival in Atlanta. Holen Sie sich hier Tickets für eine Show in Ihrer Nähe. Er spielte auch in einem Clairo -Musikvideo unter der Regie von Ayo Edebiri und wurde angeblich von dem Vorsitzenden der Institution John Sykes für die Rock and Roll Hall of Fame -Induktion in Betracht gezogen.

Ygg! Habe eine Handvoll Auftritte in Coachella gemacht, darunter ein Set im Jahr 2010 und 2024 für Festival Grounds Photo-Ops. Schauen Sie sich unten die Setlist von Yo Gabba Gabba!

Setlist:

Yo Gabba Gabbaland!

Ich tanze gerne

Party in meinem Bauch

Holen Sie sich die Sillies raus

Still halten

Ich bin so verrückt (atme einfach)

Ich liebe Käfer (Biz ‚Beat of the Day) (mit Flava Flav)

Blasen

Bei, beißen Sie Ihre Freunde nicht

DJ Lance sagt (mit DJ Lance Rock)

Die besondere Zeit der Orangenkatze im Freien (mit Thundercat)

Regenbogenverbindung (die Muppets bedecken „Weird al“ Yankovic, Paul Williams, Portugal. Der Mann und Thundercat)