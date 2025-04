Es ist fast ein Jahr her, seit Post Malone sein sechstes Album veröffentlicht hat. F-1 Billionenmarkiert seinen ersten offiziellen Streifzug in die Country -Musik. Jetzt, in einem neuen Interview, gab Posty bekannt, dass er keine Pläne hat, sich vom Genre zu entfernen – und dass ein weiteres Country -Album „sehr, sehr bald“ kommt.

Malone enthüllte, dass er für sein nächstes Album in Nashville über „35 Songs“ aufgenommen hat. „Ich bin ziemlich aufgeregt für die neue Platte schon … ich hasse es normalerweise, meine Musik zu hören, aber ich höre der Bandspiele so aufgeregt“, sagte er, sagte er “ Werbetafel Vor seinem Headliner -Set am Coachella Weekend One.

„Wir haben einfach alles verlangsamt (auf Zwölf Karat tOothache Und Austin) Und das hat ich zu diesem Zeitpunkt durchgemacht. Und (F-1) war nur fit „, fuhr er fort und malt eine Mini-Retrospektive seiner vergangenen Diskographie.“ Ich sagte in einem Interview vor einiger Zeit: „Als ich 30 Jahre alt bin, werde ich eine Country-Aufzeichnung machen.“ Und ich habe es mit 29 geschafft … Ich denke, den Spaß zurück in das zu bringen, was ich in der Aufzeichnung wirklich gezeigt habe. Und ich denke, viele Leute hatten Spaß daran zu hören. Und wir werden versuchen, es noch einmal zu tun. Ich freue mich darauf, weiterzumachen. „

Nach Coachella wird Malone seine US -amerikanische Stadion -Tour mit Jelly Roll und Sierra Ferrell mit ihrer ersten Station am 29. April in Salt Lake City beginnen. Die Tour setzt sich bis zum 1. Juli in ganz Amerika fort, und Malone wird nach Europa und Großbritannien für eine Solo -Wanderung reisen. Hier finden Sie Tickets.

F-1 Billionen, Post Malones jüngster Rekord und Erster im Country -Genre wurde im August 2024 über Mercury/Republic veröffentlicht. Lesen Sie hier unsere Rezension des Albums.