Am Freitagabend (11. April) spielte Benson Boone neben dem Gitarristen der Band Brian May einen Cover von Queen’s Iconic Track „Bohemian Rhapsody“ bei Coachella. Obwohl Boone vor Freude über den Queen-Gitarristen sprang (er hüpfte tatsächlich über den Kopf am Ende des Songs), war die Menge nicht so begeistert, und der 22-Jährige ging zu Tiktok, um seine Bestürzung über die Mangel an Begeisterung der Menge auszudrücken.

In The Tiktok, Boone lip-synchronisierte „Bohemian Rhapsody“ in eine Banane mit der überlagerten Bildunterschrift: „Ich versuche, die Menge bei Coachella zu bekommen, um zu verstehen, was für eine absolute Legende Brian May und die kulturelle Wirkung auf Musik und die Welt ist.“ Während des Singens verweist er die Frucht auf eine imaginäre Menge, die Unglauben wegen mangelnder Reaktion täuscht.

May seinerseits schien sich nicht um die Reaktion des Publikums zu kümmern. In seinem eigenen Social -Media -Beitrag drückte das Königin -Mitglied Boone und seinem Team seine tiefe Wertschätzung für den Gastauftritt bei Indio aus. „Vielen Dank an alle Leute, die es so besonders gefühlt haben – Sie wissen, wer Sie sind !!!!“ Er schrieb auf Instagram. „Und diese besondere Art, ‚Bohemian Rhapsody‘ zu schließen, wird in den kommenden Jahren schwer zu schlagen sein !!! … und für Benson und sein gesamtes Team habe ich keine Worte. Ich bin beeindruckt.“ Der 77. Mai erlitt Mitte 2024 einen kleinen Schlaganfall und verlor kurz die Fähigkeit, seinen linken Arm zu benutzen.

Boone trifft diesen Sommer noch ein paar Festivals, darunter Gouverneurs Ball, Bourbon & Beyond und mehr. Während seines Coachella -Sets kündigte er auch sein zweites Album an, Amerikanisches Herzder am 20. Juni über Night Street/Warner fällig wird.

