Die Tonhöhe: Zu diesem Zeitpunkt ist die Arbeit von Nathan Fielder fast ein eigenes Genre. Aus seiner geliebten Comedy Central -Serie Nathan für dich zu seiner Arbeit hinter den Kulissen in Shows wie wie Wie man mit John Wilson ist und Sacha Baron Cohen’s Wer ist Amerika?seine öffentlichen Auftritte in der ersten Staffel von Der ProbeDer absurdistische Meta-Humor von Fielder ist sofort erkennbar und immer engagiert.

Und es ist nicht nur Fielder’s Markenzeichen oder ein Talent, einige der meisten zu finden interessant Leute, die Sie jemals im Fernsehen sehen werden. Seinem kreativen Ansatz hat eine einzigartig surreale, ständig erhöhte Natur. Sogar sein jüngster Kampf mit Skriptfiktion im letzten Jahr Der Fluchmit der Art von narratives Fortschreiten mit sich gebracht, die das Publikum wundern lässt, Sie nehmen es nicht ernsthaft so weit, oder? Aber wenn Fielder seine Karriere für irgendetwas begangen hat, nimmt es in der Tat ein Das weit.

Das bringt uns zu seinem neuesten Projekt, der zweiten Staffel von seinem Magnum Opus: Die Probe. Nach dem Komiker, als er auf kenntnisreicher Rolle im Namen der Help -Menschen ausführlich spielt, ist Staffel 2 ein weiteres Labyrinth der menschlichen Psyche mit dumm teuren Sets, sexy Laptop -Gurten und einer Armee von Schauspielern, die in der Fielder -Methode trainiert wurden.

Wenn Sie mit der Show vertraut sind, waren Sie wahrscheinlich begeistert Die Probe Staffel 2 seit HBO kündigte an, dass es eine weitere Reihe von Episoden greenlit hatte. Gleichzeitig haben Sie sich wahrscheinlich eine wichtige, existenzielle Frage gestellt …

Wie zum Teufel machst du eine zweite Staffel der Probe? Gute Frage. Großartig Frage eigentlich.

Im Gegensatz zur episodischen Struktur von Nathan für dichAnwesend Die Probe Staffel 1 gönnte sich linearer Geschichtenerzählen: Während jede Episode Proben einführte, gab es ab Episode 2 eine zugrunde liegende Konstante in Form von Angela, einer Frau, die die Mutterschaft proben, und Adam, Angela und Fielder’s fiktiven Sohn. Nach dem Höhepunkt der Saison schien es, als ob die gesamte Einbildung der Show sowohl den Fielder vollständig verbraucht als auch vollständig um ihn herum zusammenbrach. Er hatte die Probe so weit wie möglich genommen.

Verstehen Sie mich nicht falsch, es war eine unglaubliche Reise, an diesen Punkt zu gelangen, und das Finale wurde letztendlich mit tiefen Vorstellungen von Unterhaltung, Moral und Identität begonnen. Wenn Fielder von vorne anfangen und eine Reihe von einmaligen Geschichten über die Unterstützung zufälliger Craigslist-Benutzer wie in „Orangensaft, kein Fruchtfleisch“ liefern würde, würde es sich ein bisschen absetzen, nein? Wenn sich die Premiere nähert, lohnt es sich noch einmal zu fragen, wie zum Teufel Sie eine zweite Staffel von machen Die Probe?

Nun, durch die Implementierung der Lektionen, die Sie in Staffel 1 gelernt haben.

Zum einen, Die Probe Verschwendet keine Zeit damit, ihr Saisonziel zu etablieren-und die Flugreisen sicherer zu machen. „Ich habe kommerzielle Luftfahrtkatastrophen als Hobby studiert“, legt Fielder sowohl in der ersten Episode als auch in dem Trailer fest, „und ich bemerkte ein störendes Muster in den Ursachen dieser Abstürze.“ Von dort aus priorisieren sechs vollständige Episoden dieses einzigartige Ziel (plus ein paar kurze Umwege).

Dann gibt es das Problem des Protagonisten. Während Fielder während der ersten Staffel allgegenwärtig war, konzentrierte sich ein Großteil der Folgen auf die Menschen, für die er die Proben koordinierte-den Trivia-Fanatik-Kor, der religiöse Angela, den Bandana-tragenden Patrick. Wahrscheinlich ein Überbleibsel von Nathan für dichEine Show, die weitgehend aus Fielders Interaktionen mit der Öffentlichkeit aufgebaut ist, wurde Fiedlers Geschichte erst in den letzten oder zwei Episoden zum Hauptaugenmerk. Staffel 2 positioniert jedoch intelligent den Fielder in seinem Zentrum, was zu einer noch tieferen thematischen Entwicklung führt. (Dies ist in einem solchen Ausmaß wahr, dass sich die ersten Folgen der zweiten Staffel nach Abschluss der Serie nach Abschluss der Serie vollständig neu kontextualisiert fühlen.)

Endlich, Die Probe Staffel 2 macht das, was eine gute Fortsetzung tut – sie erweitert die ursprünglichen Ideen weiter. Während die Steigerung von Einsätzen, Absurdität und narrativen Spannungen in der ersten Staffel wirklich verwirrend war, schafft Staffel 2 noch mehr verrückt, und um Spoiler willen, lassen wir es dort.

Ein Clown unter einem LKW gefangen: Die Sicherheit von Flugzeugpassagieren ist keine lachende Materie, und das ist etwas, worüber sich der Feldspieler bewusst ist. Auf den ersten Blick hat das Thema nichts Offensichtlich Witziges, und selbst wenn man versucht, es lustig zu machen, scheint eine gefährliche Idee zu sein. Ist das alles wirklich eine gute Idee? Ist er derjenige, der sich in so hohe Angelegenheiten einmischt?

Fielders Beziehung zu Authentizität und Aufrichtigkeit war schon immer turbulent. Wegen bekannter Possen wie „Dumb Starbucks“ oder seiner Jimmy Kimmel Live! Anekdote, auch wenn sein Ausdruck schwer ernst ist, sind Sie sich nie ganz sicher, ob Sie ihn bei seinem Wort nehmen sollten. Er ist der Junge, der Wolf geweint hat oder, um eine visuelle Metapher aus dem Trailer auszuleihen, einen Clown unter einem Lastwagen – alle zuschauen, gehen davon aus, dass alles Teil des Stücks ist.

Die erste Staffel von Die Probe Kollidierte mit dieser Tatsache frontal und führte zu offenen Fragen und genügend Denkstücken und Videoaufsätzen, um eine Bibliothek zu füllen. Staffel 2 ist jedoch aus dieser Dissonanz geboren. Es ist nicht nur eine übergreifende Idee, es wird auch die ganze Saison über konsequent und ausdrücklich erzogen. Infolgedessen im Finale, Die Probe Die zweite Staffel mag sich als das echtste, persönlichste künstlerischste Statement erweisen, mit dem Nathan Fielder bisher gekommen ist.

Nathan für Nathan: Wie bereits erwähnt, machte sich Fielder einen Namen, indem er Menschen, die entweder verzweifelt nach Ruhm waren oder keinerlei Interesse an Bekanntheit hatten, ins Rampenlicht stellten. Er fand Wege, um seine persönliche Reise in bestimmte Projekte zu injizieren, insbesondere in Fällen wie Nathan für dich “S Feature-Length-Serienfinale „Finding Francis“, aber es blieb immer eine Nebenhandlung in der Geschichte eines anderen.

Die Probe Staffel 2 beginnt jedoch einen viel größeren Teil seiner Zeit für den Fielder. Es ist sein Ziel, schließlich Katastrophen der Luftfahrt zu verhindern, liegt der emotionale Kern der Saison in seinen Erfolgen und Misserfolgen. Natürlich gibt es mehr als ein paar schrullige und unvergessliche Charaktere der Straße auf dem Weg, aber mehr als je zuvor. Die Probe Staffel 2 ist die Show von Nathan Fielder. Zum Glück, wenn es jemanden gibt, der dieses Gewicht tragen kann, ist er es.

Das Urteil: Dank seines feineren Fokus, seiner persönlichen Sichtweise und – ja – unglaublich empörende Versatzstücke, Die Probe Staffel 2 löscht die extrem hohe Bar, die von Fielder’s Past Work festgelegt wird. Es ist alles, was sich ein Fan der Serie von einem zweiten Go-Around wünschen kann, und nicht nur die Frage beantwortet, die an der Spitze dieser Bewertung (wie?), Sondern auch eine weitaus wichtigere Frage: Sollen Sie machen eine weitere Saison von Die Probe?

Es war zwar schwierig, zu konzipieren, wie die Antwort auf diese Frage möglicherweise Ja sein könnte-außerhalb des hingebungsvollen Vertrauens der kultähnlichen Fangemeinde des Feldspielers-, da es hier ist, könnte es nicht klarer sein. Wenn Staffel 1 ein Mindfuck war, um kontroversale Kontroversen und die Kiefer der Zuschauer auf dem Boden zu lassen, ist Staffel 2 ein Darmpunch. Ein kunstvoller Knock-out-Schlag, der sich allen Klassifizierung, Erwartung und Logik weiter widersetzt.

Wo zuschauen: Die Probe Staffel 2 wird ab Sonntag, dem 20. April, auf HBO ausgestrahlt. Jede Folge wird auch auf Max erhältlich sein.

