Allein nach Hause 2 Regisseur Chris Columbus hat seine Wünsche zum Ausdruck gebracht, Donald Trumps Cameo aus dem Film zu entfernen, und sagte, es sei zu einem „Fluch“ und „ein Albatross“ für ihn geworden.

„Jahre später ist es zu diesem Fluch geworden. Es ist zu diesem Ding geworden, von dem ich wünschte, es wäre nicht da“ San Francisco Chronicle. „Aber es ist da. Es ist ein Albatros für mich. Ich wünschte nur, es wäre weg.“

Auf sarkastischer Hinsicht fügte Columbus hinzu: „Ich kann es nicht schneiden. Wenn ich es schneiden kann, werde ich wahrscheinlich aus dem Land geschickt. Ich werde als eine Art nicht geeignet sein, in den Vereinigten Staaten zu leben, also muss ich nach Italien zurückkehren oder so.“ (Obwohl er in den USA geboren und aufgewachsen ist, ist Columbus von italienischer Abstammung.)

Nur sechs Sekunden, Trumps Auftritt in Allein nach Hause 2: Verloren in New York sieht, dass er Macaulay Culkins Kevin McCallister -Anweisungen zur Plaza Hotel Lobby gibt. Wie Columbus zuvor Business Insider sagte, war es ein Akt von Quid Pro Quo als Gegenleistung für die Dreharbeiten im damaligen Trump-Besitzgebäude.

„Wir haben die Gebühr bezahlt, aber er sagte auch:“ Der einzige Weg, wie Sie den Platz nutzen können, ist, wenn ich im Film bin „, sagte Columbus im Interview 2020. „Also haben wir uns einig, ihn in den Film zu setzen, und als wir ihn zum ersten Mal gezeigt haben, passierte das Seltsamste: Die Leute jubelten, als Trump auf dem Bildschirm auftauchte. Also sagte ich zu meinem Redakteur: ‚Lass ihn im Film. Es ist ein Moment für das Publikum.'“

Drei Jahre später bekam Trump Wind vom Zitat und behauptete, dass Columbus ihn „bettelte“, um das Erscheinungsbild zu erscheinen. Matt Damon hat jedoch einen ähnlichen Bericht über Trump geteilt, der die Filmemacher verlangt, ihn in einem Teil zu schreiben, um in einem seiner Gebäude zu schießen.

Vielleicht könnten diese neuen Kommentare von Columbus frühere Kampagnen wiederbeleben, um Trump zu entfernen Allein nach Hause 2. Wir wissen bereits, dass Macaulay Culkin an Bord ist.

Es ist auch erwähnenswert, dass das kanadische Broadcast -Center, das zuvor Trumps Teil so unbedeutend angesehen hat Erstes 2014 herausgegeben – Ein paar Jahre bevor er zum Präsidenten gewählt wurde.