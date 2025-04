Das Newport Jazz Festival hat die Aufstellung für seine Ausgabe 2025 angekündigt, die vom 1. August bis 3. in Newport, Rhode Island, stattfindet. Janelle Monáe, die Wurzeln und Jacob Collier über die Rechnung mit Raye, Jorja Smith, Esperanza Spalding, de la Soul und Willow werden ebenfalls auftreten.

Weitere wichtige Künstler, die diesen Sommer nach Rhode Island fahren Fließenund la lom. Schauen Sie sich die vollständige Aufstellung am Ende dieses Artikels an.

Tickets werden am Donnerstag, den 17. April, um 13:00 Uhr EST über DICE zum Verkauf angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Newport Jazz Festivals. Für die nächsten 48 Stunden sind für die nächsten 48 Stunden auf der Basis von First Come First Come First erhältlich. Die Schüler können auch eintägige und dreitägige Pässe zu einem reduzierten Preis kaufen, während die Vorräte dauern.

Das Jazzfête wird erneut im Fort Adams State Park abgehalten, nur ein Wochenende nach seinem Geschwisterveranstaltung, Newport Folk Festival, übernimmt den historischen Ort. Nachdem ich die diesjährige Jazz -Lineup durchgesehen hatte, besuchen Sie die Wiederholung Folge70 Jahre Retrospektive zu den Newport Festivals.