Fans von Golf und/oder Hockey und/oder Adam Sandler sollten ihre Kalender für den 27. und 30. April markieren, da Universal Pictures Pläne zur Wiederveröffentlichung des wegweisenden Films von 1996 angekündigt hat Happy Gilmore in den Kinos.

Happy Gilmore war Sandlers zweite wichtige Rolle nach der Rolle nach 1995 von 1995 Billy Madison (Keine Straftat bis 1994er AirheadsEs ist nur so, dass man ein Ensemble -Stück war). Der Film zeigte die Snl Alaun als hitzige aufstrebende Hockeyspieler, der einen lukrativeren Gebrauch für seinen Mörder Slapshot entdeckt – professionelles Golf – genau dann, wenn er dringend Bargeld braucht, um das Haus seiner Großmutter zu retten.

Regie von Dennis Dugan, Happy Gilmore Darüber hinaus spielt Christopher McDonald, Julie Bowen und die verstorbenen großen Carl Weathers. Ben Stiller trifft als ordentliches Pflegeheim, der Happy’s Oma (Frances Bay) missbraucht.

Dank Universal sind die Tickets jetzt für die Screenings Ende April auf Fandango erhältlich. Während diese Wiederveröffentlichung ein Jahr vor dem offiziellen 30-jährigen Jubiläum des Films stattfindet, werden die Nachrichten in den Monaten vor dem mit Spannung erwarteten Happy Gilmore 2sorgen für Netflix im Juli.

Während der erste Happy Gilmore Die Fortsetzung von Golfstars wie Lee Trevino und Mark Lye verspricht eine große Auswahl an zusätzlichen Profis, darunter Scottie Schefler, Rory McILLroy, Bryson DeCahmbeau und John Daly. Dies gilt zusätzlich zu einer Besetzungsliste, die Benito Antonio Martínez Ocasio/Bad Bunny, Scott Mescudi, Margaret Qualley, Benny Safdie, Nick Swardson und der zurückkehrende Bowen und McDonald umfassen.

Happy Gilmore wird am 27. und 30. April wieder in den Kinos sein. Schauen Sie sich den ursprünglichen Trailer unten an (sowie den Trailer für die Fortsetzung, die am 25. Juli auf Netflix Premiere).

