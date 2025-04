Alles, was Go Going Going das Spiel 2025 für sein Musikfestival in Washington, das DC-Gebiet, angekündigt hat. Zu den Headlinern zählen Noah Kahan, die Marías, Lucy Dacus, Clairo, Djo, Kesha und Doechii in dem, was ihren ersten Festival-Headliner-Slot markieren wird.

Ebenfalls zu spielen sind die letzte Dinnerparty, Sharon Van Etten & The Attafment Theory, Faye Webster, Julien Baker & Torres, Marina, Bartees Strange, Hippo Campus und viele mehr. Neuere aufsteigende Stars wie Rachel Chinouriri, Maude Latour, Griff und Lola Young werden ebenfalls beim 11. Go-Around des Festivals auftreten.

Nachdem er sich 2025 auf drei Tage erweitert hatte, gehen alle Dinge DC wird im Merriweather Post Pavilion stattfinden Vom Freitag, 26. September bis Sonntag, 28. September. Die Tickets werden am Freitag, den 18. April um 10:00 Uhr ET, verkauft. Ein Fan-Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 17. April um 10:00 Uhr ET. Gehen Sie auf der Website von allen Dingen, um sich jetzt für den Vorverkauf zu registrieren und Tickets Ende dieser Woche zu kaufen.

Verwandte Video

Im vergangenen Jahr wurde auch alle Dinge auf ein Offshoot -Festival im Forest Hills Stadium in Queens, New York, erweitert. Die Aufstellung für alle Dinge, die ebenfalls am 26. bis 28. September 2025 stattfinden sollen, wird unmittelbar enthüllt.

Wenn Sie eine Reise zu allen Dingen planen, können Sie über booking.com 15% Rabatt auf Reise und Unterkünfte sparen.