Seit seinem Tod im Jahr 2018 haben die letzten Jahre des Lebens von Comic Icon Stan Lees ein angemessenes Maß an Prüfung unterzogen, einschließlich der angeblichen missbräuchlichen Behandlung, die er von seiner Tochter JC Lee erhalten hat. Sprechen mit Business InsiderAnwesend Die 75-jährige bestritt inbrünstig Vorwürfe, dass sie nach einem 2018 nach einem Hollywood Reporter Geschichte, die sie beschrieb, als sie beide Eltern angreift.

Das Original Hollywood Reporter Die Geschichte beschreibt einen Vorfall von 2014, bei dem:

JC packte dann ungefähr ihre Mutter an einem Arm und schob sie gegen ein Fenster. Joanie fiel auf den Teppichboden. Lee saß in einem nahe gelegenen Stuhl und sah fassungslos aus, sagte JC, er habe sie abschneidet: ‚Ich werde Sie in eine kleine Wohnung stecken und alle Ihre Kreditkarten wegnehmen!‘ Herman erinnert sich, dass Lee schreit. In ‚A Rage‘ ergriff JC Lees Hals und schlug den Kopf gegen die hölzerne Stuhl -Rückenlehne.

Der Geschichte zufolge war der Kampf um die Offenbarung, dass JCs Jaguar Cabrio in Stan Lees Namen gemietet wurde, anstatt in ihrem eigenen Namen gekauft zu werden. TH. wurde mit Fotos von Joan Lees Verletzungen versorgt.

JC sagte BI Reporterin Jason Guerrasio (als Teil einer größeren Geschichte über ihr Leben als Tochter von Stan) war der Bericht „eine Lüge“ und fügte hinzu, dass ich meine Eltern nie berührt habe.

Zu der Zeit, als die Geschichte veröffentlicht wurde, nahm JC „den Rat der Menschen um sie herum, um zum Zeitpunkt der Anschuldigung keine öffentliche Ablehnung zu machen.“ BI Berichte, die sie zitieren, sagte: „Du denkst, ich habe es bis heute nicht bereut? Sie sind alle Lügen. Dieses Foto ist verrückt. Ich habe es nie getan.“

Unzähliger zu gehen sind die Behauptungen, dass die Familie Lee oft gegenseitig anschreie – JCs ehemaliger Assistent James MacLean erzählte BI Dass sie ebenso missbräuchlich waren, wie sie sich gegenseitig anschreien. Aber dann wäre es so: „Lass uns sitzen und zu Abend essen.“ Das war ihre Beziehung. “ Und JC behauptet, dass es nie vorbei gegangen ist.

Während JC ihre Geschichte erzählt, arbeitet eine ehemalige Assistentin von Stan Lee an einem neuen Dokumentarfilm, in dem Stan hinter den Kulissen von seinem inneren Kreis ausgebeutet wird. Stan Lee: Das letzte Kapitel In Kickstarter wurde 84.908 US -Dollar seines Budgets von 300.000 US -Dollar eingebracht, bevor der Filmemacher Jon Bolerjack das Projekt absagte, nachdem er außerhalb der Finanzierung festgestellt hatte.