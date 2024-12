Alec Baldwins Kriminalfall, der auf den unfreiwilligen Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins am Set des Films zurückzuführen ist Rost im Oktober 2021 ist offiziell beendet, nachdem die Sonderstaatsanwältin Kari Morrissey ihre Berufung gegen die Entscheidung eines Richters, den Fall im Sommer abzuweisen, zurückgezogen hat.

Entsprechend VielfaltDie Entscheidung wurde am Montag, dem 23. Dezember, bekannt gegeben, nachdem die Generalstaatsanwaltschaft von Arizona erklärt hatte, dass sie „nicht die Absicht habe, die Berufung im Namen der Staatsanwaltschaft erschöpfend weiterzuverfolgen“.

Richterin Mary Marlowe Sommer wies Baldwins Fall am 12. Juli zunächst ab, nachdem sie festgestellt hatte, dass die Staatsanwaltschaft entscheidende Beweise zurückgehalten hatte, die erklären könnten, wie scharfe Munition am Set des Films landete. „Der Staat ist in hohem Maße dafür verantwortlich, dass er es versäumt hat, dem Angeklagten Auskunft zu geben“, Vielfalt berichtet Marlowe Sommer. „Eine vorurteilsfreie Entlassung ist gerechtfertigt.“

Das entscheidende Beweismittel, das die Richterin selbst im Gerichtssaal untersuchte, bestand aus Kugeln, die die Verteidigung angeblich von der Staatsanwaltschaft versteckt hatte, nachdem sie unter einer anderen Fallnummer protokolliert worden waren. Morrissey, die von einem Zeugen als eine der Personen identifiziert wurde, die für diese Entscheidung verantwortlich waren, berief sich selbst in den Zeugenstand und erklärte, sie glaube nicht, dass die Kugeln für den Fall relevant seien.

Am Set von RostBaldwin hantierte während der Probe mit einer Requisitenpistole, als diese versehentlich abfeuerte und Hutchins in den Bauch und Regisseur Joel Souza in die Schulter traf; Hutchins starb nach dem Transport ins Krankenhaus.

Die ersten Strafanzeigen gegen Baldwin wurden im April 2023 fallen gelassen. Im vergangenen Herbst kündigten die Staatsanwälte jedoch ihre Absicht an, die Anklage wegen fahrlässiger Tötung erneut zu erheben, nachdem neue Beweise aufgetaucht waren, die Baldwins früherer Behauptung, er habe nicht abgedrückt, widersprachen.

Die Waffenmeisterin des Films, Hannah Gutierrez-Reed, wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und verbüßt ​​derzeit 18 Monate im Gefängnis. Sein stellvertretender Direktor, Dave Halls, akzeptierte eine Einigung zur Beilegung einer Anklage wegen fahrlässigen Einsatzes einer tödlichen Waffe.

Die Familie von Hutchins sagt, sie beabsichtige weiterhin, ein Zivilverfahren gegen Baldwin und die Produzenten des Films einzuleiten.

Rost wurde später fertiggestellt und im November auf dem Internationalen Filmfestival der Kunst der Kinematographie Camerimage in Toruń, Polen, uraufgeführt. Die Veröffentlichung in den USA ist für 2025 geplant.