Jeder, der Weihnachten feiert, hat seine eigenen Traditionen. Einige veranstalten vielleicht einen thematischen Geschenkaustausch, während andere vielleicht eine Weihnachtsgurke verstecken. Viele werden sich Ralphies Urlaubsausflüge jedoch mit der jährlichen Ausgabe immer und immer wieder ansehen Eine Weihnachtsgeschichte Marathon.

Unter der Regie von Bob Clark und mit Peter Billingsley in der Hauptrolle: Eine Weihnachtsgeschichte ist zu einem festen Bestandteil der Ferienzeit geworden. Sein leichter B-Movie-Charme und die nostalgische Interpretation von Jean Shepherds Buch von 1966 Auf Gott vertrauen wir: Alle anderen zahlen barauf dem der Film basiert, haben den Weihnachtsfilm so sehr kanonisiert, dass ganztägige Marathons von Eine Weihnachtsgeschichte werden seit 1997 ausgestrahlt.

Finden Sie heraus, wo Sie zuschauen oder streamen können Eine Weihnachtsgeschichte unten. Schauen Sie sich dann noch einmal unsere Rezension sowie unseren direkten Vergleich des Films und seiner alten Fortsetzung an. Eine Weihnachtsgeschichte Weihnachten.

Wo kann ich den 24-Stunden-Marathon „A Christmas Story“ sehen?

Die Tradition des 24-Stunden-Marathons von Eine Weihnachtsgeschichte wird erneut auf TNT zu sehen sein, wo es seit fast drei Jahrzehnten ausgestrahlt wird. Der festliche Spaß beginnt am Heiligabend (Dienstag, 24. Dezember) um 20:00 Uhr ET und dauert bis zum Weihnachtstag (Mittwoch, 25. Dezember) um 20:00 Uhr ET.

Darüber hinaus wird TBS sein eigenes 24-Stunden-Programm anbieten Ein Weihnachten Geschichte Marathon, der von 21:00 Uhr ET am Heiligabend bis zur gleichen Zeit am folgenden Tag stattfinden soll.

Wo kann ich eine Weihnachtsgeschichte streamen?

Für Eine Weihnachtsgeschichte Fans, die keinen Kabel- oder ähnlichen Anbieter haben, Eine Weihnachtsgeschichte ist derzeit auch zum Streamen von Max und Hulu im Live-TV verfügbar. (Anmerkung des Herausgebers: Neue Abonnenten von Hulu können eine 30-tägige kostenlose Testversion erhalten, indem sie sich hier anmelden.) Eine Weihnachtsgeschichte Weihnachten ist auch auf Max streambar.

Eine Weihnachtsgeschichte kann auch über Prime Video, Apple TV, YouTube TV und Google Play ausgeliehen oder gekauft werden.

Wenn Sie lieber eine Kopie auf einem physischen Datenträger besitzen möchten, Eine Weihnachtsgeschichte kann auf 4K oder Blu-ray erworben werden.

Kann ich zu Weihnachten ein Red Ryder-Luftgewehr haben?

Nein. Du wirst dir das Auge ausschießen, Junge.