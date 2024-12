Im Anschluss an das große Lob von OppenheimerDer gefeierte Regisseur Christopher Nolan scheint auf dem Höhepunkt seines Könnens zu sein. Zum Glück für die Fans, die gespannt auf sein nächstes Projekt warten, hat Universal Pictures offiziell angekündigt, dass es eine Adaption von Homers Epos sein wird Die Odyssee.

„Christopher Nolans nächster Film Die Odyssee ist ein mythisches Action-Epos, das mit brandneuer IMAX-Filmtechnologie um die ganze Welt gedreht wurde“, gab Universal Pictures am Freitag auf Twitter bekannt. „Der Film bringt Homers grundlegende Saga zum ersten Mal auf IMAX-Kinoleinwände und startet am 17. Juli 2026 überall in den Kinos.“

Die Details folgen Berichten von Anfang dieses Monats, dass Nolan Persönlichkeiten wie Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o und andere für seinen nächsten Film gecastet hatte. Wie Holland weiter erklärte Das Gericht Im Podcast hatte der Filmemacher jedoch nur sehr wenige Details darüber preisgegeben, was das Projekt beinhalten würde.

„Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht wirklich, worum es geht“, sagte der Spider-Man Schauspieler enthüllt. „Ich bin super aufgeregt, aber es war ziemlich ruhig um das Projekt. Ich habe mich mit (Nolan) getroffen und es war großartig. Er hat es ziemlich locker dargelegt, und ich bin sicher, wenn er bereit ist, wird er verkünden, worum es geht.“

Wie aus der Ankündigung hervorgeht, scheint Nolan bereit zu sein. Laut Frist, Die Odyssee Die Dreharbeiten sollen Anfang 2025 beginnen. Es handelt sich um den zweiten Film des Regisseurs für Universal Pictures.

Homers Die Odyssee ist ein episches Gedicht, das um das 8. Jahrhundert v. Chr. verfasst wurde. Seine Bedeutung für den Bereich der Literatur und des Geschichtenerzählens ist immens und stellt eines der bekanntesten Stücke der klassischen Kanone dar. Es wurde bereits in Projekten wie dem italienischen Film von 1954 für die Leinwand adaptiert Ulysses und die Miniserie von 1997 Die Odyssee. Das Gedicht diente auch als Grundlage für mehrere andere kreative Werke, wie den Film der Coen-Brüder aus dem Jahr 2000 O Bruder, wo bist du?

