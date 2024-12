Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Betreten Sie das Ikonische Dexter Das Universum war für Patrick Gibson, der in die Rolle des jungen Dexter Morgan schlüpft, keine leichte Aufgabe Dexter: Erbsünde. In einem neuen Gespräch mit Kyle Meredith verrät Gibson, wie tief er in die legendäre Darstellung von Michael C. Hall eingestiegen ist und gibt zu: „Ich muss mir den Pilotfilm der ersten Staffel 15 Mal angeschaut haben, als ich mich auf das Vorsprechen vorbereitete.“ Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Gibson denkt über die einzigartige Herausforderung nach, Hommage und Originalität in Einklang zu bringen: „Es ging nicht darum, einen Eindruck zu hinterlassen – es geht darum, die Essenz von Dexter einzufangen und ihn gleichzeitig zu meinem eigenen zu machen.“ Michael hat so viel von sich selbst in die Figur eingebracht, und das wollte ich würdigen und gleichzeitig meinen eigenen Weg finden.“ Er teilt sogar mit, dass Hall per E-Mail Einblicke gewährt hat, darunter diesen zum Nachdenken anregenden Leckerbissen: „Der nachvollziehbarste Teil von Dexter ist sein Gefühl, dass alles eine Handlung ist – eine Maske.“

Die Serie bedient sich nicht nur der Dunkelheit, die Fans lieben, sondern findet auch Momente der Leichtigkeit. Gibson bemerkt: „Die Extreme der Serie haben eine gewisse Absurdität, die ganz natürlich komödiantische Momente hervorbringt. Meine Mutter fragte sogar: ‚Soll ich darüber lachen?‘“ Auch er schwärmt von der Zusammenarbeit mit Ikonen der 80er und 90er Jahre wie Christian Slater und Sarah Michelle Gellar und beschreibt ihren Enthusiasmus und ihre Betreuung als „legendär“. .“

Hören Sie, wie Patrick Gibson darüber spricht Dexter:Original Sin, The OA, und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich die Videos unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.