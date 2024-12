Wir haben einen Film drehen lassen Grand Theft Auto vor GTA 6. Betitelt Grand Theft HamletDer kommende Dokumentarfilm blickt hinter die Kulissen der Bemühungen von Sam Crane und Mark Oosterveen, eine Shakespeare-Inszenierung in der Welt von zu inszenieren Grand Theft Auto Online. Sehen Sie sich unten den neuen Trailer an.

Der Geschichte zufolge kamen die damals arbeitslosen Schauspieler auf die Idee, nachdem sie in den Bann gezogen worden waren GTA Online während einer der mehreren Pandemie-Sperren im Vereinigten Königreich. Wie im Trailer gezeigt wurde, erwies es sich jedoch als schwierige Aufgabe, Leute zu rekrutieren, die mitten im Spiel vorsprechen konnten.

„Wir veranstalten eine Produktion von Weiler In GTA Online zum ersten Mal überhaupt. „Wir sind auf der Suche nach Schauspielern, also kommen Sie zum Vorsprechen“, sagt einer von ihnen in dem Clip, wird dann aber erschossen.

Die Bemühungen des Paares werden den ganzen Trailer über fortgesetzt, während sie andere Spieler anflehen, ihnen zuzuhören. Einer von ihnen beklagt, dass „niemand zum Vorsprechen kommen wird“, weil „es keine echte Sache ist“, aber der andere besteht darauf: „Für mich ist es real.“

Gerade als alle Hoffnung verloren zu sein scheint, treffen sie auf Leute, die bereit sind zu helfen. Dazu gehörte Cranes Partnerin Pinny Grylls, die schließlich gemeinsam mit ihm Regie bei dem Dokumentarfilm führte.

Vertrieb über MUBI, Grand Theft Hamlet hat mehrere Auszeichnungen auf Filmfestivals gewonnen und hat derzeit eine Bewertung von 94 % bei Rotten Tomatoes mit 36 ​​Rezensionen. Der Film startet am 17. Januar in den US-amerikanischen Kinos.