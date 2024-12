Edward Norton hat im Laufe seiner Karriere eine Vielzahl von Charakteren gespielt, von Soziopathen bis hin zu Priestern. Eine Sache, die er jedoch nicht viel gemacht hat, ist, Charaktere zu spielen, die auf echten Menschen basieren – etwa die Rolle des Folk-Sängers/Aktivisten Pete Seeger in „James Mangolds“. Ein völliges Unbekanntes eine ganz besondere Herausforderung.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass es eine Psychologie hat“, eine echte Person zu spielen, sagt er Folge. „Man muss mit Verantwortungsbewusstsein umgehen, vor allem, wenn es sich um jemanden handelt, der sehr bewundert wird, wie Pete Seeger. Wenn Menschen künstlerisch ikonisch sind, fragt man sich: „Oh Mann, was machen wir da?“ Warum machen wir das?‘ Man muss sich also die Erlaubnis geben, etwas auf den Punkt zu bringen.“

Norton hatte weniger Zeit als seine anderen Besetzungskameraden, sich auf die Rolle des Pete Seeger vorzubereiten, und hatte nur zwei Monate Vorbereitungszeit, um Banjo-Grundlagen zu erlernen, nachdem er für den ursprünglich besetzten Benedict Cumberbatch eingesprungen war. Wenn es jedoch darum geht, sich auf eine Rolle wie diese vorzubereiten, sagt Norton: „Ich weiß nie wirklich, wie viel Zeit die richtige ist.“ Man hätte immer gerne mehr Zeit, um Musik zu proben oder zu üben, aber ich hatte das Gefühl, dass ich viel von dieser Musik kannte, und ich dachte, ich könnte dorthin gelangen.“

Was er jedoch als „trügerisch“ über Seegers Talente als Musiker herausfand, war, dass „es nicht an den Akkorden liegt“. Als Norton sich darauf vorbereitete, die Rolle zu spielen, wandte er sich an Peter Yarrow von der Band Peter, Paul, and Mary und befragte ihn zu einer Szene im Film, in der Seeger „The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh)“ vor einem Live-Publikum spielt, und ermutigte ihn gleichzeitig sie zum Mitsingen.

In der Szene sagt Norton: „Er spielt in einer ziemlich einfachen offenen Stimmung, und das ist musikalisch nicht so kompliziert, aber man beginnt zu begreifen, dass er tatsächlich mit der linken Hand vom offenen Akkord dirigiert und dann zurückkommt.“ weitermachen und spielen und singen und dann harmonieren.“ Laut Norton bestätigte Yarrow: „Ja, niemand versteht es wirklich, weil er es so einfach aussehen ließ. Aber Pete sang das Lied dreimal gleichzeitig. Er sang es, lehrte es und harmonierte damit – und das alles beim Spielen.“

Norton fügt hinzu: „Man beginnt zu begreifen, dass das Schwierige darin besteht, es einfach aussehen zu lassen.“ Dann schaust du in den Himmel und sagst: „Mann, du warst ein Virtuose.“ Weil ich 15 Stunden brauche, um das richtig zu machen. Er tat es, als würde er atmen.“

So streng die Vorbereitungen für die Darstellung der darin dargestellten Musikikonen auch waren – Timothée Chalamet verbrachte Jahre damit, die Essenz von Bob Dylan zu erforschen – Ein völliges Unbekanntes verspricht nicht, die authentische Wahrheit über den Teil der 1960er Jahre zu liefern, den es darstellt. Norton würdigt Mangold als „großartigen Psychiater für uns alle – er hat uns von der Dokumentationsgeschichte befreit.“ Er charakterisierte es fast wie eine Fabel: „Ein völliger Unbekannter, eine ankommende Person und so weiter.“ All das passiert, wenn jemandes Talent ihn durch andere Menschen vorantreibt. Jim ließ uns gewissermaßen die Menschen sein, sie aber auch interpretieren.“

Dies ist im Titel selbst verankert, was Norton gefällt, weil „es signalisiert, dass dies kein Biopic sein wird.“ Ich denke, genau darum geht es in dem Film meiner Meinung nach, nämlich um einen aufkommenden Moment. (James) Mangold hat so deutlich gesagt, dass Dokumentarfilme gemacht wurden. Wir brauchen keine weitere historische Aufzeichnung darüber.“

Dies traf insbesondere auf den Höhepunkt des Films zu, der auf dem berüchtigten Newport Folk Festival 1965 spielt. „(Mangold) hat immer gesagt, dass der Grund dafür, dass Newport ’65 für ihn interessant war, nicht der musikalische Moment des ‚Rolling Stone‘ in der Geschichte war, sondern vielmehr: ‚Warum sollte so etwas so viel Emotion hervorrufen?‘“ Von dort aus Norton sagt, der Film sei in der Lage zu untersuchen, „was in dieser kurzen, kreativ so fruchtbaren Zeit geschah, in der Popmusik und sogar die rebellische Musik der Gegenkultur wirklich mit der Politik der Zeit und dem sozialen Wandel der Zeit verwoben waren.“

Norton fährt fort: „Der Regisseur hat immer nur von Kollisionen gesprochen. Für (Mangold) war Dylan wie ein Flipper in einer Maschine, der Pete Seeger und Joan Baez und Johnny Cash traf – und all diese Dinge leuchteten durch diese Kollisionen auf. Ich liebe die Vorstellung von Dylan als einer Kraft in einem aufstrebenden Moment, die sehr schnell aufblühte und endete.“

Es ist ein Ansatz, der es uns ermöglicht, Dylan durch seine Interaktionen mit anderen Menschen besser zu verstehen. Norton sagt: „Ich glaube nicht, dass Jim in seinem Drehbuch oder in dem Film, den er gemacht hat, besonders daran interessiert war, Dylan zu knacken – der in vielerlei Hinsicht ein musikalischer Mystiker ist.“ Ich meine, wenn jemand ab 21 Jahren als Künstler sagt: „Ich bin nicht geneigt, dich hinter den Vorhang zu lassen“, und das 60 Jahre lang durchhält …“ Er lacht. „Das muss man respektieren.“

Außerdem sagt Norton: „Ich muss ehrlich sein, es ist das, was es von dem Druck befreit, sich zu fragen: ‚Warum sollten ein paar Schauspieler buchstäblich versuchen, das nachzubilden?‘ Was ist der Sinn? Wenn man sich nicht etwas anschaut, das etwas universeller ist, nämlich die Dynamik zwischen Menschen, dann hat das keinen Sinn. Sie können zu Marty Scorseses unglaublichem gehen Keine Richtung nach Hause Dokumentarfilm, wissen Sie, was ich meine? Man muss etwas finden, das noch nicht ausgepackt wurde, und versuchen, es auszupacken.“

Letztendlich spürt Norton das Ein völliges Unbekanntes weiß, dass „das Interessanteste an (Bob Dylan) nicht ist, wer er wirklich war, sondern vielmehr, wie das passiert ist?“ Weil es nicht aus dem Nichts kam. Es war das Produkt von Kontaktpunkten mit Woody Guthrie und Kontaktpunkten mit Pete Seeger. Diese Menschen hatten diese wilden gemeinsamen Werte in einer sehr kleinen Subkultur, und diese Dinge erblühten aus ihnen. Das ist für mich in gewisser Weise interessanter als irgendeine geheime psychologische Einsicht.“

Ein völliges Unbekanntes kommt am 25. Dezember in die Kinos.