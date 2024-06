Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Alexis Ren kommt vorbei, um mit Kyle Meredith über Latenzihr neuer Science-Fiction-Thriller über eine professionelle Spielerin, die die Aufgabe hat, neue Spielgeräte zu testen, die ihre Gedanken lesen können. Hören Sie sich das Interview oben an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten, und sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.

Ren erklärt die einzigartigen schauspielerischen Herausforderungen Latenz gestellt, da die menschliche Besetzung nur aus ihr und Sasha Luss besteht. Sie beschreibt, wie eine so vertraute Filmcrew dabei hilft, die Themen des Films, Einsamkeit und psychische Gesundheit, hervorzuheben. In diesem Zusammenhang erklärt die Schauspielerin auch die Parallelen zwischen der Rolle und ihrer Arbeit als Aktivistin für psychische Gesundheit und taucht in die Schauspielerei mit CGI ein.

Sie erzählt auch die Geschichte, wie Regisseur James Croke ursprünglich wollte, dass sie sich für die Rolle den Kopf rasiert, und erinnert sich an ihre Zeit bei Mit den Sternen tanzen.

