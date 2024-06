Braucht man eine bestimmte Einstellung, um Actionstar zu werden? „Ich denke schon“, sagt Thelma's June Squibb mit festem, ausdruckslosem Blick. „Und ich habe es.“

Die 94-jährige Schauspielerin macht keine Witze: In Thelmasehen wir, wie der titelgebende Badass viele klassische Actionfilm-Klischees aufgreift, darunter Verfolgungsjagden, Computer-Hacking und sogar ein oder zwei Explosionen. Okay, die Verfolgungsjagd ist eigentlich eine Verfolgungsjagd mit dem Roller, und Thelma ist vielleicht nicht so schnell wie Tom Cruise. Aber in der Actionkomödie von Josh Margolin bekommt der Rachefeldzug einer Großmutter die volle Unmögliche Mission Behandlung, und sein Star war dieser Aufgabe mehr als gewachsen.

Laut Squibb bedeutet ein Draufgänger auf der Leinwand wie die Großen des Kinos, „körperlich bereit zu sein, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde. Ich habe meinen Körper immer eingesetzt – ich habe jahrelang getanzt, ich schwimme immer noch und mache jetzt Pilates. Ich habe ihn nie nicht eingesetzt. Aber (was Thelma) erforderte immer noch Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte, weder beim Film noch anderswo.“

Squibbs Weg bis zu diesem Moment ist bemerkenswert: Sie begann ihre Karriere als Theaterschauspielerin, trat 1990 im Alter von 61 Jahren zum ersten Mal in einem Film auf und spielte in den folgenden Jahrzehnten eine Reihe von Nebenrollen in Filmen und Fernsehsendungen, darunter Ein & Aus, Über Schmidt, Weit vom HimmelUnd Mädchen. Sie erhielt eine Oscar-Nominierung für ihre Arbeit im Jahr 2013 Nebraska – Aber Thelma ist ihre erste richtige Hauptrolle.

In dem Film wird Thelma durch einen Telefonbetrug dazu verleitet, 10.000 Dollar in bar an ein ungenanntes Postfach zu senden. Während die Polizei nutzlos ist und Thelmas Tochter (Parker Posey) und ihr Schwiegersohn (Clark Gregg) anfangen zu zweifeln, ob Thelma weiterhin alleine leben sollte, ist Thelma entschlossen, ihr Geld zurückzubekommen, mit ein wenig Hilfe von ihrem glücklosen Enkel, der Mitte zwanzig ist und von Fred Hechinger gespielt wird (der Straße der Angst Trilogie).

Hechinger, der bei unserem Interview neben Squibb sitzt, hat ein wenig Ehrfurcht vor seinem Co-Star, besonders bei den körperlich anstrengenderen Szenen. Als die Produktion begann, sagt er, „wusste man nicht, wie viel man für seine eigenen Stunts tun würde, und dann hat man jede Woche nach und nach mehr getan. Es war ein regelrechter Lawineneffekt.“