Willkommen zurück zu einer weiteren Videoausgabe von Crate Digging, unserem wiederkehrenden Feature, in dem Künstler in ihren Kisten mit persönlichen Vorlieben wühlen. Dieses Mal sind es Conor Curley und Tom Coll von Fontaines DC, die romantische Alben benennen, um ihr kommendes Album mit dem passenden Titel zu feiern Romantik.

Fontaines DC führten unsere Liste der 100 besten Songs des Jahres (bisher) mit ihrer Single „Starburster“ an, der ersten Vorschau auf ihr kommendes Album Romantik. Natürlich finden wir den Track fantastisch – aber romantisch? Nicht im traditionellen Sinne.

„(Sänger) Grian (Chatten) hat den (Album-)Namen in den Raum geworfen, bevor so ziemlich alles geschrieben war. Das war wahrscheinlich das Erste, was passiert ist“, erzählt Gitarrist Conor Curley Folge während wir in Kensaltown East für unser neuestes Crate Digging saßen. „Es war eine Art Inspirationsbanner für das, was wir tun wollten. Ich schätze, das Wort ist so bedeutungsvoll oder bedeutungslos, wie Sie es haben wollen, wissen Sie, was ich meine? Romantik ist eine dunkle, verdrehte Sache, oder es kann eine schöne Art von Gespräch mit jemandem sein. (Die Platte) erforscht das – sie nimmt etwas, das in der modernen Kultur wahrscheinlich fast so erscheinen würde, als gehörte es in die Alltäglichkeit, versucht aber, neu zu interpretieren, was das Wort unserer Meinung nach bedeutet.“

Um zum Kern dessen zu gelangen, Romantik für Fontaines DC bedeutet, baten wir Curley und Schlagzeuger Tom Coll, 10 wichtige romantische Platten zu nennen, und sie ließen sich bei der Definition des Begriffs freie Hand. Laut Curley war das Ziel ihrer Auswahl, „ein Gefühl für die Achse der Romantik zu vermitteln“. Er erklärt: „Einige der von uns ausgewählten Platten sind klassisch romantisch, haben wunderschöne Streicher oder Duette. Und dann sind andere etwas düsterer und etwas traumatischer. Und ich denke, beides gehört in ein romantisches Setting.“

Alben von Beach House, Billy Bragg, The Weeknd, Jessica Pratt und anderen haben es auf die Liste von Fontaines DC geschafft, ebenso wie tiefere Schnitte von The Amazing Snakeheads, Sultans of Ping FC und Headache. Sie können unten lesen, was Curley und Coll zu ihren Auswahlen zu sagen haben, oder sich die Videoversion (mit besonderem Dank an Rough Trade NYC) oben oder über YouTube ansehen.

Romantik erscheint am 23. August über XL Recordings, Fontaines DC unterstützen das Album ab September auf einer Nordamerika-Tour.