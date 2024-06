Anlässlich der Premiere der zweiten Staffel von Haus des Drachenstartete Max eine ehrgeizige Marketingkampagne, die eine 270 Fuß hohe Installation des Drachen Vhagar umfasste, die sich um die Spitze des Empire State Buildings in New York City windet.

Der Drache besteht aus insgesamt 1.700 Mustern und 600.000 Zoll Nähten und ist mit mehr als 153 Takelpunkten am Empire State Building befestigt. Er wird bis zum 18. Juni auf dem Wolkenkratzer bleiben. Es gibt eine Vielzahl von Haus des Drachen-bezogene Aktivitäten im Inneren des Gebäudes, einschließlich des Eisernen Throns, des neuen Game of Thrones: Legenden Handyspiel, Fotoautomat und Sorbet. Außerdem können Fans auf der Aussichtsplattform im 86. Stock für ein Selfie mit Vhagar posieren.

Neben der Aktivierung am Empire State Building hielt Max auch Banner hoch, um für die zweite Staffel von Haus des Drachen an der New Yorker Börse, im Rockefeller Center, im Grand Central Terminal und im Citi Field.

Lesen Sie unseren Testbericht über Haus des DrachenStaffel 2 sowie ein Interview mit der Besetzung der Show darüber, warum der Blockbuster des letzten Sommers Oppenheimer ließ sie über Zerstörung auf einer ganz anderen Ebene nachdenken.