Gordon Ramsay hat mitgeteilt, dass er „Glück hat, hier zu sein“, nachdem er diese Woche einen „wirklich schlimmen“ Fahrradunfall hatte, und dass er seinem Helm die Rettung seines Lebens zuschreibt.

In einem am Samstag geposteten Instagram-Video sprach Ramsay über den Vorfall und verriet, dass ihn der Unfall „wirklich erschüttert“ habe, aber er sei dankbar, dass es nicht schlimmer gekommen sei. „Ehrlich gesagt, ich habe Glück, hier zu sein“, sagte er. „Diese unglaublichen Unfallchirurgen, Ärzte, Krankenschwestern und das Krankenhaus, die sich diese Woche um mich gekümmert haben, waren unglaublich. Aber ehrlich gesagt, man muss einen Helm tragen. Es ist mir egal, wie kurz die Reise ist … sie sind entscheidend.“

Einmal hob Ramsay seine weiße Kochjacke und enthüllte einen großen, hässlichen Bluterguss auf der linken Seite seines Körpers. Zusätzlich zu seiner Aussage teilte er auch „Vorher“- und „Nachher“-Bilder seines Helms von dem Unfall, die zeigten, wie ernst es war.

„Jetzt bin ich froh, hier zu stehen – ich habe Schmerzen, es war eine brutale Woche und ich komme irgendwie durch – aber ich kann Ihnen gar nicht genug sagen, wie wichtig es ist, einen Helm zu tragen“, sagte er. „Ich bin allen Ärzten, Krankenschwestern und Mitarbeitern des Lawrence + Memorial Hospital in New London dankbar, die sich um mich gekümmert und mich untersucht haben, aber am dankbarsten bin ich für meinen Helm, der mir das Leben gerettet hat.“

In der Bildunterschrift richtete Ramsay seine Aussage an Väter im Licht des Vatertags und forderte „alle Väter da draußen“ auf, „EINEN HELM ZU TRAGEN!“ Er bestätigte auch, dass er sich bei seinem Unfall keine Knochen gebrochen hat und es ihm „gut geht“, abgesehen davon, dass er aufgrund der Prellungen „wie eine lila Kartoffel aussieht“. Sehen Sie sich das Video an und lesen Sie unten die vollständige Bildunterschrift.

Inzwischen läuft die zweite Staffel von Ramsays Show Essensstars feierte letzten Monat Premiere, mit der neuen Co-Moderatorin Lisa Vanderpump.