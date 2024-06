Tom Guiry, der Smalls spielte in Die Sandbankwurde festgenommen und wegen Körperverletzung, Ruhestörung und Sachbeschädigung angeklagt, nachdem er laut TMZ eine Hantel in die Windschutzscheibe des Jeeps eines Nachbarn geworfen hatte. Außerdem soll er mit einem Messer in der Hand auf die Türklingel des Nachbarn geklickt haben. Der Vorfall ereignete sich am 2. Juni 2024.

Guiry war bereits 2013 auf einem Flughafen in Houston festgenommen worden, nachdem er angeblich einen Polizisten mit dem Kopf gestoßen hatte, nachdem man ihm gesagt hatte, er sei zu betrunken, um ein Flugzeug zu besteigen.

Guirys letzter Auftritt auf der Leinwand erfolgte im Film von 2021 Der Unverzeihliche mit Sandra Bullock in der Hauptrolle.