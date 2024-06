David Lynch hat sein jüngstes Bedauern darüber ausgedrückt, dass er keine „letzte Entscheidung“ über die Düne. Bei einem Auftritt bei NPRs Wild Card mit Rachel MartinDer Filmemacher sagte, er sei „tot“ angesichts des Erfolgs des Films.

Lynchs Kommentar war eine Antwort auf die Frage, aus welchem ​​Misserfolg er am meisten gelernt habe. „Ich wusste schon, dass man den Final Cut haben sollte, bevor man einen Vertrag für einen Film unterschreibt (wie Düne), sagte er. „Aber aus irgendeinem Grund dachte ich, alles wäre in Ordnung, und ich habe den endgültigen Schnitt nicht in meinen Vertrag aufgenommen. Und wie sich herausstellte, war Dune nicht der Film, den ich machen wollte, weil ich kein letztes Wort hatte.“

Er fuhr fort: „Das ist eine Lektion, die ich schon vorher kannte, aber jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr. Warum sollte jemand drei Jahre lang an etwas arbeiten, das einem nicht gehört? Warum? Warum das tun? Warum? Ich bin gestorben. Und es war alles meine Schuld, weil ich nicht wusste, dass ich das in den Vertrag aufnehmen sollte.“

Lynch verpflichtet sich zur Adaption von Frank Herberts Science-Fiction-Roman von 1965 Düne nach mehreren gescheiterten Versuchen. Dazu gehörte einer von Alejandro Jodorowsky, dessen Bemühungen Gegenstand eines Dokumentarfilms mit dem Titel waren Jodorowskys Düne. Der ausführende Produzent Dino De Laurentiis war als nächster an der Reihe, dem Projekt eine Chance zu geben, während Ridley Scott als Regisseur ausgewählt wurde. Scott wechselte jedoch zu Blade Runner nachdem er durch Verzögerungen in der Vorproduktion frustriert war.

Nachdem Scott das Projekt verlassen hatte, holte De Laurentiis Lynch als Drehbuchautor und Regisseur. Lynchs ursprüngliches Drehbuch mit Eric Bergren und Christopher De Vore wurde verworfen, doch sein sechster Versuch brachte den Film schließlich in die Produktion. Nach über sechs Monaten Drehzeit entstand ein vierstündiger Rohschnitt, während Lynchs geplanter Schnitt fast drei Stunden dauern sollte.

Aufgrund der Erwartungen des Studios waren Lynch, De Laurentiis und Produzentin Raffaella De Laurentiis jedoch gezwungen, den Film auf etwas mehr als zwei Stunden zu kürzen. Obwohl Universal Studios Berichten zufolge Lynch wegen eines Director’s Cuts von Düneblieb er dieser Idee gegenüber standhaft.

Lynch hat offen über seine Gedanken gesprochen über Düne in der Vergangenheit. In einem Interview mit Der Hollywood ReporterEr beschrieb die Erfahrung als „herzzerreißend“ und obwohl ihm „gewisse Teile des Films sehr gut gefallen“, war er letztlich „für mich ein totaler Reinfall“.

Aus diesem Grund hatte Lynch kein Interesse daran, Denis Villeneuves Adaption von Dünegefolgt von Dune – Der Wüstenplanet: Teil 2die erste von zwei Fortsetzungen.

In anderen David Lynch-Nachrichten hat er sich mit Chrystabell für ein weiteres gemeinsames Album mit dem Titel wiedervereinigt Zellophan-Erinnerungenerscheint am 2. August bei Sacred Bones Records.

