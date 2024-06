Louis CK ist das Thema eines neuen Dokumentarfilms mit dem Titel Es tut mir leid/Es tut mir nicht leiddas sein Comeback beleuchtet und den Frauen eine Stimme gibt, die Konsequenzen zu tragen hatten, nachdem sie sein sexuelles Fehlverhalten öffentlich gemacht hatten. Sehen Sie sich unten den offiziellen Trailer an.

Abgesehen davon, wie der Komiker sich erholt hat, nachdem ihm 2017 von fünf Frauen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde und später zugab, dass die Vorwürfe wahr waren, Es tut mir leid/Es tut mir nicht leid gibt Jen Kirkman, Abby Schachner und Megan Koester Raum, über ihre Erfahrungen mit CK zu sprechen

Im Trailer zeigt Schachner etwas schwarzen Humor und sagt: „Als ich sagte, ich wolle mit Louis CK arbeiten, hätte ich genauer sein sollen.“

Regie: Caroline Suh und Cara Mones, Es tut mir leid/Es tut mir nicht leid enthält auch Interviews mit den Reportern, die die Geschichte von CKs Fehlverhalten ans Licht brachten – Melena Ryzik, Cara Buckley und Jodi Kantor – sowie mit Comedy Cellar-Besitzer Noam Dworman, dem Komiker Michael Ian Black und Parks und Erholung Co-Creator Michael Schur. Kritiker wie Die New York Times„Wesley Morris und VielfaltAuch Alison Herman von nahm teil.

Es tut mir leid/Es tut mir nicht leid wird am 12. Juli in ausgewählten Kinos in Los Angeles und New York City anlaufen und am selben Tag auf VOD veröffentlicht.

Im Jahr 2022 wurde CKs Comeback besiegelt, als er für sein 2020er-Special den Grammy für das beste Comedy-Album gewann Mit freundlichen Grüßen Louis CKin dem er über sein sexuelles Fehlverhalten scherzte.