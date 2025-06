Alle Dinge gehen nach Kanada. Heute kündigte das Festival am 4. und 5. Oktober seine erste Iteration in Toronto an, in der eine Aufstellung von Reneé Rapp, Kacey Musgraves, Remi Wolf und Vorbild angeführt wurde.

Alle Dinge, die in Toronto gehen, werden auf der Budweiser -Bühne auf der Uferpromenade in der Innenstadt von Toronto veranstaltet und wie andere Iterationen des Festivals weiblich und LGBTQ+ Künstler feiern. Zu den Headlinern werden Charlotte Cardin, Noah Cyrus, Ravyn Lenae, Chelsea Cutler, Blondshell, Valley, Joy Oladokun und mehr sein. Schauen Sie sich die vollständige Aufstellung unten an.

Tickets für alles, was mit Toronto am 26. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit am 26. Juni, am Freitag, dem 27. Juni, am 26. Juni um 10:00 Uhr in den Verkauf steht. Tickets sind auf der Website des Festivals erhältlich und beginnen bei 156 US -Dollar.

Verwandte Video

Am Wochenende vor allem wird das Festival seine Iterationen in NYC und Washington DC mit Auftritten von Lucy Dacus, Doechii, Clario, Noah Kahan und vielem mehr abhalten.

Wenn Sie eine Reise zu allen Dingen in Toronto planen, können Sie über Booking.com 15% Rabatt auf Reise und Unterkünfte sparen.