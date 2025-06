Dank der Magie der unabhängigen Kinos, die sich den Wiederbelebungsvorführungen und dergleichen widmen, ist es möglich, einige echte Raritäten auf der großen Leinwand hier in Los Angeles zu sehen. Dies beinhaltet die langbewertete Version R-bewertete Version von Schmutzige ArbeitDie Komödie von 1998 mit Norm MacDonald und Regie von Bob Saget, die am Sonntag, den 22. Juni, in Brain Dead Studios spielte – die LA -Premiere von Der schmutzigere Schnitt.

Schmutzige Arbeit war MacDonalds unglückliche Anstrengung, nach dem Entlassen von abgefeuert zu werden Samstagabend live -In dem Film spielt er einen Down-on-His-Luck-Typ namens Mitch, der mit seinem besten Freund Sam (Artie Lange) ein Rache-für-Hire-Geschäft kreiert, nachdem die beiden plötzlich einen großen Geldbeutel benötigen, um Sams Dad Pops (Jack Wards) einen Herztransplantieren zu machen.

Die von lokalen gemeinnützige Hollywood Entertainment organisierte Vorführung enthielt einige einführende Bemerkungen von Schmutzige Arbeit Co-Autor Frank Sebastiano, der eröffnete, indem er feststellte, dass „es hier viel zu viele Frauen gibt, damit dies wie ein Schmutzige Arbeit Screening. “ (Ich war nicht das einzige Mitglied meines Geschlechts, das vertreten ist, es ist wahr, obwohl es nicht genug von uns gab, um etwas in der Nähe einer Linie für die Toilette zu geben.)

Das Original Schmutzige Arbeit wurde als PG-13-Film veröffentlicht und verdiente nur 10 Millionen US-Dollar an der Abendkasse von einem Budget von 13 Millionen US-Dollar-die Art von Aufführung, die Sie für die richtige Person zu einem Kultfavoriten macht, aber ein unwahrscheinlicher Kandidat für diese Art von Restaurierung. „Weil der Film bombardiert war, dachte ich nicht, dass es jemals einen Grund geben würde, dass irgendjemand all die Schwierigkeiten machen würde, die er unternahm, um dieses Ding wieder zusammenzusetzen“, sagte Sebastiano.

Der schmutzigere SchnittSebastiano hat der Menge klar gemacht, ist nicht Der Schnitt eines Regisseurs oder „der genaue Schnitt, den die Autoren wollten“. Was geschah, war, dass die Filmemacher den ursprünglichen Schnitt an die MPAA eingereicht haben, in der Hoffnung, einen PG-13 zu bekommen, und wurde gesagt: „Wir haben keine Notizen für Sie, denn das ist Also Weit davon entfernt, einen PG-13 zu bekommen-muss man ihn schneiden. “ Danach wurden ein PG-13-Schnitt und ein R-Rating-Schnitt auf das Testpublikum separat untersucht, und Jahre später entdeckte Sebastiano ein VHS-Band der R-Rated-Version, das das Restaurierungsteam als Leitfaden für ihre Arbeit verwenden konnte.

Auf technischer Ebene, Der schmutzigere Schnitt ist nahtlos in der Integration von neuem Material in das Original: Produzent Justin Laliberty vom Essig -Syndrom, das die Restaurierung beaufsichtigte, sagte der Menge, bevor Sebastiano sprach, dass die Herausforderung mit diesem Projekt nichts mit „Die Integrität der Archivmaterialien zu tun hatte.

https://www.youtube.com/watch?v=Neddnoxjh7u

Da diese Version kein ungeschnittenes negatives Negativ gab, konsultierten sie mit Sebastianos VHS -Band und baten die negativen Tageszeitungen verschiedener Dialog: „Leute, die über Schwänze und Sachen sprechen“, sagte Laliberty. „Es ist wahrscheinlich die meiste Zeit und Mühe, die zwei Unternehmen jemals in die Rückführung von Schwanzwitzen zurückgeführt haben, und ich bin so stolz darauf.“

Was ist auffällig Der schmutzigere Schnitt Ist das, wie Sebastiano in seiner Einführung versprach: „Wir haben wirklich hart gearbeitet, um ohne Nacktheit zu bekommen. Wir sagten nicht einmal“ Fick „. Es war wirklich nur um Bilder. Die Sprache war nicht so schlimm. Jack Wardden sagte“ Schwanz „, und vielleicht haben er“ Deich „, also ein paar Dinge.

Über die etwas schärferere Sprache hinaus umfasst einige der neuen Materialien::

Als Mitch den Frat Guys sagt: „Jetzt geht es darum, etwas homoerotisch zu machen!“ Dann zieht sich die Kamera weiter aus, um eine Reihe von Brüchen in ihrer Unterwäsche zu enthüllen und eine Karotte mit dem Mund hin und her zu verabschieden.

Anstatt nur ein bisschen schräg darüber zu sein, warum Mitch Angst hat, im Gefängnis zu sein, hört man, wie Macdonald den Ausdruck „Anal Vergewaltigung“ mehr als einmal wiederholt, bevor er von seinen Mitgefangenen weggenommen wird.

Er ist auch nach dieser Szene viel stumpfer. Wie Sebastiano in seiner Einführung sagte: „Sie werden es ohne ein paar der unangenehmen Synchronisierungen sehen, wenn Norm im Gefängnis ist. Vielleicht haben Sie nicht einmal gemerkt, wie diese Szene spielen soll.“

Bevor Sie sich für ihr Rachegeschäft entscheiden, ist einer der Jobs, die Mitch und Sam ausprobieren, bei einer 1-900-Nummer…** *Okay, Kinder, in den Tagen zuvor nur mit Fans, wenn Sie einem Menschen etwas Geld geben wollten, damit Sie sie Ihnen sexy Sachen sagen können, können Sie Ihr Telefon verwenden, um eine besondere Telefonnummer anzurufen, bei der Sexarbeiter Ihnen sexy Sachen sagen würden. Es würde ein paar Dollar pro Minute kosten. Die Telefonsex -Linie Mitch und Sam arbeiten am Ende für schwule Männer. Mitch erweist sich nicht als Erfolg beim Auftritt.

Die große Enthüllung des Films – dass Pops auch Mitchs Vater ist – führt zu einigen zusätzlichen Witzen über die Beziehung zwischen Mitchs Mutter und Pops … aber ehrlich gesagt nichts so schmutzig wie Pops, der Sam sagte, dass es nicht Ehebruch war, weil Sams Mutter das Foto gemacht hat.

Die ursprüngliche Theaterversion von Schmutzige Arbeit hatte eine Laufzeit von 82 Minuten – Der schmutzigere Schnitt ist 83 Minuten lang, obwohl sie sieben zusätzliche Minuten Filmmaterial hinzufügen. Die Diskrepanz in der Laufzeit beruht auf der Tatsache, dass sie für die Theaterveröffentlichung alternative Takes und andere Schnittmaterialien hinzufügen mussten, um die Originalversion genug herauszuhalten. Dies schließt die Sequenz mit Arturo Gil von ein Die Mannshow und Rebecca Romijn als zwei Zirkuskünstler (Romijn als bärtige Dame des Zirkus), die nicht existiert in Der schmutzigere Schnitt. Laut Sebastiano war es etwas, was die Autoren ursprünglich „for Taste“ fallen ließen: „Es war meine Szene. Es hat einfach nicht funktioniert.“ Und ohne Frage verpassen Sie es nicht.

Indem Sie F-Bomben und Gags vermeiden, die ohne Frage den Film in das Gebiet mit R-Rating katapultieren würden, ist es ziemlich bemerkenswert, wie viel von Der schmutzigere Schnitt Wirklich schmutzig im Kopf: Ein Beweis dafür, wie sehr die MPAA in den neunziger Jahren strenger war als heute – es gibt viel in der neuen Version, die die MPAA im Jahr 2025 wahrscheinlich quietschen würde.

Persönlich fühle ich mich wie der schmutzigste Witz im gesamten Film ist Mitch und Sam, der über ihren neu besprochenen Status als Halbbrüder nachdenkt: Mitch lacht darüber, wie er in der 5. Klasse einen Blick auf Sams Schwester-Unterwäsche schob und „Hey, nein nein! eigen Schwesterunterwäsche! “ Und Sam weist darauf hin: „Und erinnerst du dich dann in der 12. Klasse, du hattest Sex mit ihr?“ Dieser Witz ist natürlich in der Theaterversion.

Laut Sebastiano das kreative Ziel mit Schmutzige Arbeit sollte einen Mainstream -Hit machen, etwas näher an der Happy Madison School of Comedy, das gerade zu diesem Zeitpunkt abgenommen wurde. (Adam Sandlers Cameo als Satan bleibt in beiden Versionen ein Höhepunkt des Films.) „Das war das Modell, das wir folgten“, sagte er. „Wir haben es einfach nicht so gut herausgefunden wie Adam und Tim Hurley. Wir wollten nicht, dass es eine Kult -Sache ist. Aber ich bin so froh, dass die Leute es jetzt sehen.“

Suchen Sie nach weiteren Informationen zu Schmutzarbeit: Der schmutzigere Schnitt Auf der Website des Essig -Syndroms ab dem 1. Juli (wenn sie erneut zum Verkauf angeboten werden sollte).