Bonnaroo hat nun denjenigen, die hofften, am vergangenen Wochenende die Iteration 2025 teilzunehmen, bevor sie aufgrund von extremem Wetter abgesagt wurden, vollständige Rückerstattungen angeboten, und hat sich geweigert, zukünftige Daten festzulegen.

In einer Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, spielten die Organisatoren der geliebten Festivals auf Unzufriedenheit mit der Rückerstattung von 75% an, die sie für diejenigen angeboten haben, die 4-Tage-Tickets bei der anfänglichen Stornierung hatten. Sie schrieb, dass sie „immer noch zuhören und aktiv Pläne zur Verbesserung der Farm diskutieren“ und kündigten an, dass sie „die Rückerstattung auf 100% aktualisieren, anstatt die ursprünglich angebotenen 75%“.

Die Erklärung schlug auch darauf hin, dass das Festival möglicherweise etwas Zeit in Anspruch nehmen kann und das Lesen: „Zu diesem Zeitpunkt werden wir nicht zukünftige Daten ankündigen. Wenn Pläne für die Zukunft Gestalt annehmen, werden Sie alle die Ersten sein, die es wissen.“

An anderer Stelle in der Aussage schrieben die Organisatoren: „Jeder, der in dieser Show arbeitet, liebt Bonnaroo tief“ und erklärte, dass „diese Stornierung uns über die messenheiten Herzens ausgelöst hat, aber wir wussten, dass es für Ihre Sicherheit passieren musste“. Sie dankten den Fans auch für ihre „Geduld und Ausdauer durch diese schwierige Situation“.

Bonnaroo 2025 sollte eine 4-tägige Aufstellung mit Auftritten von Tyler, dem Schöpfer, Olivia Rodrigo, Hozier, Vampirewochenende, Queens der Steinzeit, Gerechtigkeit, Tyla, Gans, Megadeth, Raye, Wallows, Foster the Volk und mehr. Der erste Tag des Festivals ereignete sich als geplant, aber die Entscheidung, den Rest am Freitagabend zu stornieren, wurde angesichts extremer Wettervorhersagen getroffen.

Dies ist das dritte Mal in den letzten fünf Jahren, dass Bonnaroo nach einer Stornierung im Jahr 2020 für Covid und einem weiteren im Jahr 2021 aufgrund unsicherer Bedingungen durch den Hurrikan Ida abgesagt wurde.

Als Antwort auf Bonnaroo’s Stornierung bietet das Capitol Groove Festival, das am 28. und 29. Juni in Hartford, Connecticut, stattfinden soll, einen kostenlosen Eintritt für alle Bonnaroo -Tickethalter.