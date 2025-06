Netflix hat seine neuen Katalogerweiterungen vorgestellt, die im Juni 2025 auf die Streaming -Plattform kommen.

Einige bemerkenswerte Titel in der Tafel umfassen Jetzt siehst du mich und seine Fortsetzung Jetzt siehst du mich 2, vor dem kommenden dritten Teil der Serie Jetzt siehst du mich: Jetzt tust du es nicht, am 14. November in die Kinos kommen. Samstagabend live Filme Die Blues -Brüder Und MacGruber wird auch im Juni auf Netflix erhältlich sein.

Mit Spannung erwartete Originale wie die letzte Staffel von TintenfischspielStaffel 2 von Shane Gillis ‚ Reifenund der neue Oceangate -Dokumentarfilm Titan wird im Juni auf Netflix fallen.

Cinephiles werden sich auch freuen, eine umfangreiche Sammlung von Alfred Hitchcock -Klassikern wie zu finden Schwindel, Heckfenster, Und Die Vögel.

Weitere wichtige Titel sind David Lynch’s DüneAnwesend Wird LED ZeppelinAnwesend BarbarUnd Uns. Schauen Sie sich alle Filme und Shows an, die im Juni unten zu Netflix kommen.

Titel kommen im Juni zu Netflix:

*Diese Liste ist möglicherweise nicht umfassend und kann sich ändern

1. Juni

Schwindel

Heckscheibe

Raserei

Der Mann, der zu viel wusste

Familienhandlung

Die Vögel

Alvinnn !!! und die Chipmunks, neue Jahreszeiten

Barbar

Bienenfilm

Dune (1984)

Fokus

Hitchcock

Hüpfen

MacGruber

Nachbarn

Jetzt siehst du mich

Jetzt siehst du mich 2

Pokémon die Serie: xy

Pokémon die Serie: XY: XY: Kalos Quest

Pokémon die Serie: xy: xyz

Prinzessinnen des Gefängnisses, Staffel 1

Der Amerikaner

Die Blues -Brüder

Der Teufel ist

Die großartige Natur

Die Legende von Zorro

Die Nacht zuvor

Die Geschichte von Depereaux

Die Theorie von allem

Die Stadt

U-571

Uns

3. Juni

Sara: Frau im Schatten, Staffel 1

4. Juni

Strafgesetzbuch, Staffel 2

Eva dauerhaft, Staffel 3

Macht bewegt sich mit Shaquille O’Neal, Staffel 1

5. Juni

Barracuda Queens, Staffel 2

Ginny & Georgia, Staffel 3

Lego: Dreamzzz, Staffel 2

Reifen, Staffel 2

Ohne Einladung

6. Juni

Golden Sixtones, Staffel 1

Ko

Barmherzigkeit für keine, begrenzte Serie

STROH

Die Überlebenden, Staffel 1

7. Juni

Led Zeppelin werden

Jungen nebenbei

Stück für Stück

9. Juni

Hart werden

Mashel: Magie und Muskeln, Staffel 2

Die Kreaturen, Kapitel 5

10. Juni

Familien wie unsere, begrenzte Serien

Trainwreck: Die Tragödie der Astroworld, Band 1, Episode 1

11. Juni

Aniela, Staffel 1

Prost zum Leben

Kokainluft: Schmuggler bei 30.000 Fuß, begrenzte Serie

Unsere Zeit

Titan: Die Oceangate -Katastrophe

12. Juni

Und der Ernährer ist…

Zellen bei der Arbeit !, Staffel 1

Fubar, Staffel 2

Flugzeug

Die ziemlich seltsamen Parenten: Ein neuer Wunsch, Staffel 2

13. Juni

Könige von Jo’burg, Staffel 3

Zu heiß zum Handeln: Spanien, Staffel 1

14. Juni

Gray’s Anatomy, Staffel 21

16. Juni

Sommer -Playlist, Staffel 1

Der letzte Hexenjäger

17. Juni

Justin Willman: Magic Lover

Kaulitz & Kaulitz, Staffel 2

Skandal, Jahreszeiten 1-7

Zugwrack: Bürgermeister von Mayhem, Band 1, Episode 2

18. Juni

Amerikas Lieblinge: Dallas Cowboys Cheerleaders, Staffel 2

Rosario Tijeras (Mexiko), Staffel 4

Jemand füttert Phil, Staffel 8

Yolanthe, Staffel 1

19. Juni

Die Uferpromenade, Staffel 1

20. Juni

Grenfell: Entdeckt

Kpop -Dämonjäger

Olympo, Staffel 1

Semi-Soeter, Staffel 1

22. Juni

Der Praktikant

24. Juni

Steph Tolev: Dreckkönigin

Zugwrack: Poop Cruise, Band 1, Episode 3

25. Juni

The Ultimatum: Queer Love, Staffel 2

27. Juni

Pokémon Horizons: Staffel 2 – Die Suche nach Laqua, Teil 3

Tintenfischspiel, Staffel 3