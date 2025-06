Die Kombination von Guillermo del Toro mit Mary Shelley könnte so köstlich sein wie Erdnussbutter und Gelee, wie in diesem Teaser-Trailer zu der Adaption des Oscar-Preisträgers zu sehen ist Frankenstein. Dieser erste Blick auf die Einstellung von Del Toro in der klassischen Geschichte zeigt Oscar Isaac als Victor Frankenstein. Der Film wird im November auf Netflix Premiere haben.

Del Toro hat seine Einstellung entwickelt Frankenstein Seit über einem Jahrzehnt, als Shelleys Originaltext „My Favorit Novel in the World“ bezeichnet, und nur wenige Filmemacher haben sich besser geeignet, eines der berühmtesten Monster des Kinos zu übernehmen. Trotzdem gab es a wenige Andere Anpassungen mit dem Charakter – mindestens 190.

Diese neue Version von Frankenstein Darüber hinaus spielt Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance und Christoph Waltz. Del Toro schrieb und inszenierte den Film, wobei der berühmte Komponist Alexandre Desplat die Musik zur Verfügung stellte. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an – wenn Sie es wagen …

https://www.youtube.com/watch?v=x-n03no130