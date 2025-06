Zeit, sich von dem Kopf zu verabschieden, wie Netflix bestätigt hat, dass die letzte Staffel von Fremde Dinge wird als drei Raten Premiere. Band 1 der Staffel 5 wird am 26. November veröffentlicht, mit Band 2 nach dem 25. Dezember und dem Serienfinale am 31. Dezember ausgestrahlt.

Die lang erwartete 5-Staffel-5-Dreharbeiten im Dezember 2024 mit den Serienstars Winona Ryder, David Harbor, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman und mehr kehren alle zu einem letzten Hurra zurück.

Dies wird nicht das Ende der Fremde Dinge Universe, wie die Schöpfer Ross und Matt Duffer Anfang dieses Jahres bei einem Netflix Press -Event versprochen haben. „Es gibt mehr Fremde Dinge Geschichten zu erzählen „, sagte Matt Duffer im Januar.“ Es ist an diesem Punkt etwas früh, um über sie zu sprechen, aber wir sind tief in jeden involviert – es ist sehr wichtig für uns, dass alles mit dem Fremde Dinge Der Name darauf ist von höchster Qualität und sich nicht wiederholt – dass er einen Grund hat, zu existieren und immer seinen eigenen Weg zu locken. Und es muss auch im Grunde nur … großartig sein. Oder wir müssen denken, dass es großartig ist. Und es gibt viel von dem, was wir für großartige Dinge in der Pipeline halten. “

Derzeit am Broadway zu spielen ist gerade jetzt Fremde Dinge: der erste Schattenund andere Spin -off -Projekte werden in Kürze bekannt gegeben. Holen Sie sich vorerst Ihren ersten Vorgeschmack auf Fremde Dinge Staffel 5 unten – Das neue Filmmaterial in diesem Teaser ist sehr kurz, aber dieser „Lauf!“ Wird in deinem Kopf verweilen.

https://www.youtube.com/watch?v=qrylnc_1xmk