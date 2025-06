Erst New England, dann das Mittelmeer – jetzt, London. Egal an welchem ​​Standort ist der private Detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) bereit, einen weiteren Mord für den Schriftsteller/Regisseur Rian Johnson zu lösen. Bei Netflix ‚Tudum Fan Event am Samstag boten Johnson und die Besetzung des Films einen ersten Look -Teaser von Wach der tote Mann auf: ein Messer aus dem Geheimnis und bestätigte sein Veröffentlichungsdatum: 12. Dezember 2025.

Diagrammdetails für den dritten Film in der Messer raus Die Serien sind spärlich, obwohl die Dreharbeiten im Juni 2024 begann, was Johnson dann mit einem Foto von Craig neckte, das etwas schägiger aussieht als gewöhnlich. Die Besetzung umfasst auch Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack und Thomas Haden Kirche – mehr als eine, die möglicherweise Priester spielen.

Derzeit hat Johnson auch die Peacock Mystery -Serie erstellt und Executive produziert Pokergesichtjetzt in der Mitte seiner zweiten Staffel. Während sich beide Projekte um einen einzelnen listigen Detektiv drehen, gibt es einige wichtige Unterschiede: Pokergesicht ist viel mehr Columbo-Inspiriert, während Johnson mehr inspiriert von den Werken von Agatha Christie für die Mysterien von Benoit Blanc. Die wichtigste Unterscheidung ist, dass eine Episode von Pokergesicht Enthüllt sein Mörder anfangs, während Benoit Blanc erst am Ende herausfindet.

Verwandte Video

Schauen Sie sich den neuen Teaser unten an und besuchen Sie auch unsere Bewertung von Glas ZwiebelAnwesend Folge’s Nummer eins Film von 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=srqu2276eaq