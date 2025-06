Jonathan Joss, bekannt dafür King of the Hillwurde am Sonntag von seinem Nachbarn in San Antonio erschossen. Er war 59 Jahre alt.

Laut TMZ wurde Sigfredo Alvarez-Cega verhaftet und wegen Mordes angeklagt, nachdem er angeblich mit Joss ein hitziges Streit begangen hatte, bevor er mehrere Schüsse abfeuerte. Die Polizei sagt, Alvarez-Cega floh aus der Szene, wurde aber einen Block entfernt festgenommen.

Sanitäter versuchten, medizinische Hilfe zu leisten, aber Joss wurde kurz darauf für tot erklärt.

Joss sprach Redcorn auf King of the Hill von Seasons 2 bis 13 und hatte in diesem Sommer Linien für die bevorstehende Wiederbelebung der Serie auf Hulu aufgenommen.

Er spielte auch vor allem Chief Ken Hotate auf der NBC -Sitcom Parks und Erholung.

